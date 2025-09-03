ارتقای خدمات درمانی در اولویت تأمین اجتماعی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پناهی‌زاده روز چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران درمان تأمین اجتماعی استان زنجان، با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و تحریم‌ها بر حوزه سلامت، گفت: انجام تمامی اقدامات درمانی در مراکز ملکی سازمان اهمیت زیادی دارد تا بیمه‌شدگان ناچار به مراجعه به بخش خصوصی نباشند.

وی تغییرات جمعیتی و روند سالمندی سریع کشور را یکی از چالش‌های مهم آینده دانست و افزود: نظام سلامت باید با این شرایط تطبیق یابد و کنترل بیماری‌های مزمن مانند دیابت و فشار خون در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی همچنین بر ضرورت توسعه برنامه‌های پیشگیرانه، غربالگری و کنترل بیماری‌ها تأکید کرد و گفت: جدی گرفتن معاینه دقیق بیماران و پرهیز از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها ضروری است، زیرا استفاده نادرست این داروها منجر به مقاومت میکروبی و تهدید سلامت عمومی خواهد شد.

پناهی‌زاده با قدردانی از خدمات مدیر پیشین درمان تأمین اجتماعی زنجان، این استان را خوشنام در سطح کشور معرفی کرد و اظهار داشت: کمک به مردم، به‌ویژه بیمه‌شدگان، از وظایف اصلی سازمان است و باید تلاش کرد تا با کاهش هزینه‌های درمانی، از بروز فقر و مشکلات مالی جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به طرح جداسازی درمان مستقیم از سایر بخش‌های سازمان تأمین اجتماعی، افزود: این طرح به پیشنهاد مدیرعامل سازمان تهیه شده و با اجرای مستقل آن در ماه جاری، انتظار می‌رود بهره‌وری و کارایی خدمات درمانی افزایش یابد.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم مدیریت جدید درمان استان زنجان بتواند در دوره مسئولیت خود، گام‌های مؤثری برای ارتقای خدمات سلامت و جلب رضایت بیمه‌شدگان بردارد.