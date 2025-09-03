بازسازی معابر ۱۲ روستای بخش مرکزی آبیک

شیرین مافی در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرحهای گسترده نوسازی معابر در ۱۲ روستای این بخش خبر داد و گفت: برای آسفالتریزی، جدولگذاری و بهسازی مسیرهای روستایی، اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اهمیت این پروژهها در ارتقای سطح خدمات عمومی و رفاه روستاییان افزود: نوسازی معابر نهتنها موجب تسهیل رفتوآمد و افزایش ایمنی در تردد میشود بلکه نقش مهمی در بهبود چهره روستاها، کاهش آسیبهای ناشی از فرسودگی مسیرها و تقویت زیرساختهای توسعهای دارد.
مافی تأکید کرد: این طرحها با اولویت مناطق کمبرخوردار و روستاهایی که در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند اجرا میشود.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که عدالت عمرانی را در سطح بخش مرکزی محقق کنیم و همه روستاها از خدمات مناسب بهرهمند شوند.
بخشدار مرکزی آبیک همچنین از همکاری دستگاههای اجرایی، دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها در پیشبرد این پروژهها قدردانی کرد و گفت: همافزایی میان نهادهای محلی و مشارکت مردم، رمز موفقیت در اجرای طرحهای عمرانی است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد تحول چشمگیر در زیرساختهای روستایی باشیم.
وی در پایان اظهار کرد: نوسازی معابر تنها آغاز مسیر توسعه است. در برنامههای آتی، پروژههای دیگری در حوزههای آبرسانی، بهداشت، فضای آموزشی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد تا زندگی در روستاها بیش از پیش با کیفیت و امید همراه شود.
