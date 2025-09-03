  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

بازسازی معابر ۱۲ روستای بخش مرکزی آبیک

آبیک- بخشدار مرکزی آبیک گفت: بازسازی معابر ۱۲ روستای بخش مرکزی آبیک با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان آغاز شد.

شیرین مافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح‌های گسترده نوسازی معابر در ۱۲ روستای این بخش خبر داد و گفت: برای آسفالت‌ریزی، جدول‌گذاری و بهسازی مسیرهای روستایی، اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در ارتقای سطح خدمات عمومی و رفاه روستاییان افزود: نوسازی معابر نه‌تنها موجب تسهیل رفت‌وآمد و افزایش ایمنی در تردد می‌شود بلکه نقش مهمی در بهبود چهره روستاها، کاهش آسیب‌های ناشی از فرسودگی مسیرها و تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای دارد.

مافی تأکید کرد: این طرح‌ها با اولویت مناطق کم‌برخوردار و روستاهایی که در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که عدالت عمرانی را در سطح بخش مرکزی محقق کنیم و همه روستاها از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

بخشدار مرکزی آبیک همچنین از همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها در پیشبرد این پروژه‌ها قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی میان نهادهای محلی و مشارکت مردم، رمز موفقیت در اجرای طرح‌های عمرانی است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد تحول چشمگیر در زیرساخت‌های روستایی باشیم.

وی در پایان اظهار کرد: نوسازی معابر تنها آغاز مسیر توسعه است. در برنامه‌های آتی، پروژه‌های دیگری در حوزه‌های آب‌رسانی، بهداشت، فضای آموزشی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد تا زندگی در روستاها بیش از پیش با کیفیت و امید همراه شود.

