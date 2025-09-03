  1. حوزه و دانشگاه
مشکل کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی حل شد؛ اصلاح توزیع سهمیه‌های تعهدی

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: توزیع نامناسب ظرفیت سهمیه‌های پزشکی تعهدی استان‌ها توسط سازمان سنجش و وزیر بهداشت درحال اصلاح است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در توییتی اعلام کرد:

