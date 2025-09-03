به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در توییتی اعلام کرد:
توزیع نامناسب ظرفیت سهمیههای پزشکی تعهدی استانها توسط سازمان سنجش و وزیر بهداشت درحال اصلاح است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: توزیع نامناسب ظرفیت سهمیههای پزشکی تعهدی استانها توسط سازمان سنجش و وزیر بهداشت درحال اصلاح است.
به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در توییتی اعلام کرد:
توزیع نامناسب ظرفیت سهمیههای پزشکی تعهدی استانها توسط سازمان سنجش و وزیر بهداشت درحال اصلاح است.
نظر شما