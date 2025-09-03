تهدید آتشین یمن علیه عربستان: بنادرتان زیر آتش ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری یمن نیوز نوشت که حسین ابوطالب، فعال سیاسی یمنی در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: حمله به کشتی نفتی رژیم صهیونیستی در مقابل بندر ینبع برای اثبات دست داشتن عربستان سعودی در تأمین مالی رژیم است.
وی افزود: عربستان سعودی باید بداند که بنادر دوردست و مهم آن به راحتی میتوانند هدف قرار گیرند و رژیم صهیونیستی نیز بداند که جایگزینهای عبور از باب المندب نیز میتوانند هدف حملات یمنیها قرار گیرند.
این فعال یمنی افزود که چنین حملهای میتواند برای اثبات برد، دقت و توانایی موشکهای یمنی حتی در شمال دریا باشد.
پیش از این یک پژوهشکده بین المللی در امور نفتی اعلام کرد که عربستان سعودی در روزهایی که رژیم صهیونیستی مشغول نسل کشی فلسطینیها در نوار غزه بوده به تل آویو نفت فروخته است.
این پژوهشکده بین المللی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه تاکنون محمولههای به نسبت کوچک اما پی در پی حاوی نفت را از سوی عربستان سعودی دریافت کرده است.
