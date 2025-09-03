به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری راشا تودی، نوار غزه اخیراً شاهد شیوع یک سویه ویروسی جدید و بسیار مسری است که علائم کشندهای شبیه به کرونا دارد. این ویروس به صورت ویژه در سایه قحطی، محاصره و فروپاشی سیستم بهداشتی در غزه میان کودکان در حال گسترش است.
دکتر احمد الف را، رئیس بخش کودکان و زایمان در مجتمع پزشکی ناصر، تأکید کرد که این ویروس در حال گسترش به ویروس کرونا بسیار نزدیک است و به دلیل سوءتغذیه و کمبود ایمنی، کودکان را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
وی توضیح داد که این ویروس علائمی شبیه به آنفولانزا نیز دارد و فقدان دستگاههای بخور درمانی به دلیل قطع برق، خطرات موجود را افزایش میدهد.
الف را گفت که حمله صهیونیستها به بیمارستان ناصر اولین بار نبوده و آخرین بار نیز نخواهد بود. وی ارتش اسرائیل را متهم کرد که هنگام بمباران بیمارستان عمداً قصد کشتار دارد.
وی اشاره کرد که تعداد کشتهشدگان ناشی از قحطی و سوءتغذیه به ۳۳۰ نفر رسیده است که ۱۲۵ نفر از آنها کودک هستند.
رئیس بخش کودکان و زایمان در مجتمع پزشکی ناصر از جامعه بینالمللی خواست تا برای توقف آنچه او نسلکشی مداوم در نوار غزه خواند، فوراً اقدام کند.
نظر شما