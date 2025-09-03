  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

شیوع ویروس کشنده در غزه که کودکان گرسنه را قربانی می‌کند

بنا بر اعلام منابع رسانه‌ای اخیراً ویروس کشنده ای شبیه به پاندمی کرونا در غزه شایع شده که در سایه قحطی، محاصره و فروپاشی سیستم بهداشتی در میان کودکان در حال گسترش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری راشا تودی، نوار غزه اخیراً شاهد شیوع یک سویه ویروسی جدید و بسیار مسری است که علائم کشنده‌ای شبیه به کرونا دارد. این ویروس به صورت ویژه در سایه قحطی، محاصره و فروپاشی سیستم بهداشتی در غزه میان کودکان در حال گسترش است.

دکتر احمد الف را، رئیس بخش کودکان و زایمان در مجتمع پزشکی ناصر، تأکید کرد که این ویروس در حال گسترش به ویروس کرونا بسیار نزدیک است و به دلیل سوءتغذیه و کمبود ایمنی، کودکان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی توضیح داد که این ویروس علائمی شبیه به آنفولانزا نیز دارد و فقدان دستگاه‌های بخور درمانی به دلیل قطع برق، خطرات موجود را افزایش می‌دهد.

الف را گفت که حمله صهیونیست‌ها به بیمارستان ناصر اولین بار نبوده و آخرین بار نیز نخواهد بود. وی ارتش اسرائیل را متهم کرد که هنگام بمباران بیمارستان عمداً قصد کشتار دارد.

وی اشاره کرد که تعداد کشته‌شدگان ناشی از قحطی و سوءتغذیه به ۳۳۰ نفر رسیده است که ۱۲۵ نفر از آنها کودک هستند.

رئیس بخش کودکان و زایمان در مجتمع پزشکی ناصر از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف آنچه او نسل‌کشی مداوم در نوار غزه خواند، فوراً اقدام کند.

