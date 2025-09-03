آئین نامه توزیع آنلاین دارو تا دو هفته آینده به مجلس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این جلسه با اشاره به اینکه قرار است آئیننامه توزیع آنلاین دارو در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار بگیرد گفت: جلسهای درباره توزیع آنلاین دارو برگزار و مشخص شد که سازمان غذا و دارو موظف است برای راه اندازی این سکوها همکاری کند و توزیع آنلاین دارو برای مردم از این سکوها انجام شود.
وی افزود: علی رغم اینکه راهاندازی این سکوها تأخیر بسیار زیادی ایجاد کرده است؛ به ما قول دادهاند در دو هفته آینده بر اساس توافقی که بین وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت صورت گرفته است، پیشنویس و آئیننامه توزیع آنلاین دارو را در اختیار ما قرار بدهند که بعد از بررسی ما بعد از دو هفته اجرایی شود.
پژمانفر ادامه داد: آن چیزی که میتواند نگرانی ایجاد کند، این است که ضوابط به گونهای باشد که مانع فعالیت این سکوها در توزیع دارو شود و سکوها مسیر همواری برای اجرای قانون نداشته باشند. نگرانیهایی نیز در ارتباط با این آئین نامه وجود دارد و این نگرانی را برای سکوها به وجود آورده است که در دارورسانی چقدر میخواهند مداخله داشته باشند؟
به گزارش مهر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز سهشنبه ١١ شهریور، از رئیس سازمان غذا و دارو میزبانی کرد. دستور کار این نشست، ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامتمحور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرمها و کسبوکارهای اینترنتی بود.
