توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اصل نود بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیونها، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به موضوعات ردیابی، رهگیری وکنترل اصالت اقلام سلامت محور و از همه مهمتر عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرمها و کسب وکارهای اینترنتی میپردازد، موضوعی که از سال گذشته محل بحث جدی میان وزارت بهداشت و کسبوکارهای آنلاین بوده است.
این جلسه با حضور رئیس سازمان غذا و دارو در سه شنبه هفته جاری ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ برگزار میشود.
افزون بر این، کمیسیون اصل ۹۰ در هفته جاری به موضوعات دیگری چون مدیریت زمین و شهرسازی، اجرای سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» برای مجوزهای ساختوساز، و وضعیت شغلی مدیران کنترل کیفیت میپردازد.
