دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» وارد مرحله اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان چیتساز، با اعلام این خبر تاکید کرد که این سند، چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بستهبندی و حمل فرآوردههای دارویی در قالب نسخههای الکترونیک را تعیین میکند و یکی از زیرساختهای همپیوند میان حوزه سلامت و فناوری دیجیتال در کشور به شمار میآید.
امضای این تفاهمنامه را «موفقیتی ارزشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران» توصیف کرد و گفت: با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل میتواند گامی بزرگ در دیجیتالیسازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ بهگونهای که فرآیند نسخهپیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.
وی افزود: این پروژه حاصل همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات است و زیرساخت «نظارت تبادل اطلاعات دارورسانی» که بهصورت رمزگذاریشده و بر بستر ملی مدیریت میشود، تضمینکننده امنیت دادهها، رقابت سالم کسبوکارها، سلامت بیماران و شفافیت تراکنشهاست.
چیتساز با تأکید بر نقش این طرح در تحول دیجیتال سلامت اظهار کرد: اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغالآفرینی برای شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حملونقل هوشمند را نیز فراهم میکند. این طرح، الگویی واقعی از همافزایی میان زیستبومهای سلامت و اقتصاد دیجیتال است.
به گفته معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شرکتهای دانشبنیان میتوانند بهعنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرمهای دارویی یا حملکنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استانداردهای مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش کارگروه مشترک دو وزارتخانه در نظارت و اعتباربخشی خدمات دارورسانی افزود: هر ارائهدهنده خدمت در این زنجیره باید مجوز رسمی داشته باشد، تحت نظارت کارگروه مشترک عمل کند و به توافقنامه سطح خدمات (SLA) پایبند بماند؛ موضوعی که موجب ارتقای انضباط، افزایش اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات دارویی در سطح ملی میشود.
چیتساز هدف نهایی این اقدام را «دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات دارویی باکیفیت و قابل ردیابی» عنوان کرد و گفت: با بهرهگیری از فناوریهای نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود. این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکهای شفاف و هوشمند تضمین میکند.
وی تصریح کرد: امضای این دستورالعمل، نقطه عطفی در مسیر تحقق سیاستهای دولت هوشمند، سلامت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به شمار میآید. این همکاری بینوزارتی نشان میدهد که مسیر آینده کشور در حوزه سلامت، بر پایه نوآوری، شفافیت و فناوری استوار است.
چیتساز در خاتمه تاکید کرد: این تنها یک گام اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران در خدمت زندگی مردم است؛ اقدامی که ضمن حفظ استانداردهای سلامت، به افزایش کیفیت خدماترسانی و رضایت عمومی منجر میشود.
نظر شما