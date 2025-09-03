به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این برنامه که مشخصاً برای آموزش و مهارت‌آموزی دانشجویان رشته کامپیوتر طراحی شده، یک بسته کامل شامل انواع مهارت‎آموزی مرتبط با بازار کار کامپیوتر، تحصیل رایگان، حقوق ماهانه و کمک به روشن کردن آینده شغلی دانشجوریان ارائه می‌دهد.

مهارت‌آموزی برای همه دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه خاتم

‌اگر داوطلب کنکور ریاضی هستید و دانشگاه خاتم را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کنید از مهارت‌های زیر می‌توانید استفاده کنید و برای بازار کار آماده شوید.

آموزش مهارت‌های تخصصی برنامه‌نویسی منطبق با نیازهای بازار کار

آموزش مهارت‌های نرم و ایجاد آمادگی برای ورود به بازار کار

امکان استخدام و کارآموزی در شرکت‌های گروه فناپ در پایان تحصیل

مشاوره و راهبری مسیر شغلی با کمک متخصصان گروه فناپ

بهره‌گیری از فضای مطالعه گروهی در کنار مربی‌های متخصص

دریافت کتب، مقالات و امکانات مختلف کمک درسی در رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه‌ریزی بازدید از شرکت‌های گروه فناپ و آشنایی با فرآیندهای کاری

حمایت مادی و معنوی دانشجویان برای شرکت در رویدادها و مسابقات

بورسیه تحصیل رایگان برای دانشجویان خاتم

بورسیه تحصیلی مشترک دانشگاه خاتم، فناپ و داتین بخشی از طرح است که داوطلبان رشته ریاضی‌فیزیک با رتبه زیر ۵ هزار کشوری و ۳ هزار منطقه‌ای را هدف قرار داده است. دانشجویان واجد شرایط که رشته کامپیوتر دانشگاه خاتم را انتخاب کنند؛ از یک بورسیه جامع بهره‌مند می‌شوند که موانع مالی و دغدغه‌های شغلی را کاهش می‌دهد. مزایای این بورسیه عبارتند از:

معافیت کامل از پرداخت شهریه دانشگاه در طول چهار سال تحصیل

پرداخت حقوق ماهانه بر اساس قوانین کار از ابتدای دوره دانشجویی

برخورداری از بیمه تامین اجتماعی از شروع تحصیل

تامین خوابگاه برای دانشجویان برتر

دانشجویانی که رتبه مورد نیاز در این طرح را به دست نیاورده باشند نیز به کمک شرط معدل بالای ۱۷ می‌توانند از امکانات بالا بهره‌مند شوند.

بهره‌مندی از امکانات این طرح تنها با انتخاب دانشگاه خاتم در دفترچه انتخاب رشته امکان‌پذیر است.

دانشجویان خاتم چگونه برای ورود به بازار کار آماده می‌شوند؟

این برنامه تنها یک حمایت مالی نیست، بلکه یک فرآیند چهارساله آماده‌سازی برای ورود به دنیای حرفه‌ای است. دانشجویان در این مسیر از آموزش‌های تخصصی برنامه‌نویسی منطبق با نیاز روز بازار کار و همچنین مهارت‌های نرم ضروری برای محیط‌های شغلی بهره‌مند می‌شوند. مشاوره و راهبری مسیر شغلی توسط متخصصان گروه فناپ و بازدیدهای منظم از شرکت‌ها برای آشنایی با فرآیندهای کاری دو بخش کلیدی دیگر این برنامه هستند.

هدف نهایی این است که فارغ‌التحصیلان، مسیری هموار برای ورود به دنیای حرفه‌ای فناوری داشته باشند و در پایان تحصیلات، امکان استخدام و کارآموزی در شرکت‌های گروه فناپ برای آن‌ها فراهم باشد.

تحصیل در دانشگاه خاتم

در حال حاضر بیش از ۴۰ دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه خاتم از این بورسیه استفاده می‌کنند. دانشگاه خاتم به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در حوزه کامپیوتر، هر سال با ظرفیت پذیرش ۶۰ نفر دانشجو و در راستای پرورش نسل آینده اقتصاد دیجیتال، در کنار کسانی است که علاقه‌مند به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر همراه با کسب مهارت عملی هستند.

در حال حاضر رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه خاتم در مقطع کارشناسی ارشد (در پنج گرایش) و در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد. دانشجویان این گروه در موضوعات مختلف مرتبط با هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و مدیریت IT مشغول به تحصیل هستند.

در گروه مهندسی کامپیوتر بیش از ۲۲۵ نفر موفق به اتمام دوره تحصیل شده‌اند و در حال حاضر ۲۰۵ دانشجوی در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی هستند.

داوطلبان علاقه‌مند می‌توانند برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و پرسش از اساتید و همچنین بازدید از دانشگاه خاتم در تاریخ ۱۵ شهریور ساعت ۱۴ نام و شماره تماس خود را در این فرم وارد کنید.

اگر در بین دوستان و آشنایان خود داوطلب کنکور رشته ریاضی و فیزیک می‌شناسید که به تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر علاقه‌دارد، لطفاً بورسیه دانشگاه خاتم و این فرصت استثنائی را به او معرفی کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.