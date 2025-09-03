به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، علی اصغر عربشاهی نوازنده باسابقه تار که در سالیان اخیر کنسرت‌های گوناگونی را برگزار کرده این بار بعد از کنسرت‌های شیراز، مشهد و قزوین؛ ۱۳ و ۱۵ شهریور در تهران ساعت ۲۰ در تالار رودکی به همراه تمبک رشید کاکاوند روی صحنه می‌رود.

علی اصغر عربشاهی در حال حاضر همنواز گروه کیهان کلهر است و در کنسرتهای اخیر کیهان کلهر در خارج از ایران با وی همکاری دارد.

علی اصغر عربشاهی در سال‌های اخیر کنسرت‌هایی را روی صحنه برده که با استقبال و اقبال در خور توجهی روبرو بوده است.

این کنسرت توسط افشین معصومی تهیه کننده باسابقه موسیقی و مدیر موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار برگزار می‌شود. بلیت‌های این کنسرت در سایت تیوال قابل خریداری است.