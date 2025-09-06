  1. استانها
کاهش ۵ درجه ای دمای هوا در استان خراسان رضوی

مشهد - کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی هفته جاری از شدت گرمای هوا در استان خراسان رضوی کاسته و حدود سه تا پنج درجه دمای هوا کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: با عبور جریانات ناتراز جوی از نیمه شمالی استان، از شدت گرمای هوا در هفته جاری نسبت به هفته گذشته، حدود سه تا پنج درجه کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: این کاهش دما موجب خنک شدن دمای هوا در هفته جاری خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین از امروز تا اواسط هفته جاری در برخی از نقاط بادخیز استان به‌ویژه در نواحی جنوب شرق، گاهی وزش باد با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

آهنگرزاده ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌ها، از روز دوشنبه هفته جاری در برخی از نقاط بادخیز استان خراسان رضوی بر شدت وزش باد افزوده می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در شبانه روز گذشته دمای هوای مشهد بین ۱۷ تا ۳۵ درجه سلسیوس در نوسان بود و بیشینه دمای هوای امروز مشهد به ۳۴ درجه و کمینه دمای هوای امشب این کلانشهر نیز به ۱۸ درجه سلسیوس می‌رسد.

وی بیان کرد: فریمان با کمینه دمای هوای ۱۱ درجه و شهرستان سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۸ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای خراسان رضوی در ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند.

