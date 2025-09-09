  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

هوای خراسان رضوی پاییزی می شود؛کاهش چشمگیر دمای هوا

هوای خراسان رضوی پاییزی می شود؛کاهش چشمگیر دمای هوا

مشهد - کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای استان از اواخر هفته جاری روند کاهشی می‌گیرد و دما در روزهای باقی‌مانده از شهریور خنک و سرد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: دمای هوای استان از اواخر هفته جاری روند کاهشی می‌گیرد و دما در روزهای باقی‌مانده از شهریور خنک و سرد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: میانگین دمای هوا در هفته آینده نسبت به روز جاری حدود ۱۲ درجه کاهش می‌یابد و دما در روزهای پایانی ماه شهریور، سرد پاییزی می‌شود.

وی افزود: ابرناکی و بارش‌های پراکنده در نیمه شمالی استان و وزش باد توأم با گرد و غبار در اغلب مناطق استان، از دیگر پدیده‌های جوی خراسان رضوی در روزهای آینده خواهد بود.

اثمری بیان کرد: دمای کنونی مشهد ۳۲ درجه است که بین ۱۹ تا ۳۵ درجه در نوسان خواهد بود.

کد خبر 6585154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها