هوای خراسان رضوی پاییزی می شود؛کاهش چشمگیر دمای هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: دمای هوای استان از اواخر هفته جاری روند کاهشی می‌گیرد و دما در روزهای باقی‌مانده از شهریور خنک و سرد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: میانگین دمای هوا در هفته آینده نسبت به روز جاری حدود ۱۲ درجه کاهش می‌یابد و دما در روزهای پایانی ماه شهریور، سرد پاییزی می‌شود.

وی افزود: ابرناکی و بارش‌های پراکنده در نیمه شمالی استان و وزش باد توأم با گرد و غبار در اغلب مناطق استان، از دیگر پدیده‌های جوی خراسان رضوی در روزهای آینده خواهد بود.

اثمری بیان کرد: دمای کنونی مشهد ۳۲ درجه است که بین ۱۹ تا ۳۵ درجه در نوسان خواهد بود.

