به گزارش خبرگزاری مهر، «مهدی فراهانی»، با اشاره به لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و هماهنگی با سیاستهای ملی در شرایط گرم سال، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه صادرشده، ساعات کاری کلیه ادارات، سازمانها و دستگاههای اجرایی استان البرز از روز شنبه تا پایان شهریورماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.
وی افزود: این تصمیم با هدف افزایش بهرهوری، کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار و همچنین حفظ سلامت کارکنان و اربابرجوع اتخاذ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز همچنین اعلام کرد: در این مدت، تمامی ادارات استان در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود و دستگاههای خدماترسان و امدادی طبق برنامه داخلی خود، خدماترسانی شبانهروزی را ادامه خواهند داد.
فراهانی تاکید کرد: رعایت این مصوبه برای همه دستگاههای اجرایی الزامی است و بازرسیها به صورت مستمر انجام میشود تا اجرای دقیق آن مورد اطمینان قرار گیرد.
نظر شما