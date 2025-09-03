به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هم اندیشی در زمینه گفتگو، تبادل نظر و همفکری در حوزه‌های تخصصی شهری در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران عصر امروز برگزار شد.

علی شمسی‌پور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، در نشست خبری خود به تشریح بخشی از اقدامات و طرح‌های شهرداری تهران پرداخت و به موضوعات مختلفی از جمله نیازهای کارکنان شهرداری، آئین‌های عزاداری، پروژه‌های شهری و جذب نیرو اشاره کرد.

وی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به مسائل داخلی کارکنان شهرداری گفت: بیشترین دغدغه کارکنان شهرداری در حال حاضر موضوع خدمات دندان‌پزشکی است و این موضوع در اولویت بررسی‌های ما قرار دارد.

شمسی‌پور در ادامه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده درباره حضور شهروندان تهرانی در آئین‌های عزاداری اظهار داشت: بر اساس آمار، ۶۶ درصد مردم تهران در مراسم عزاداری شرکت می‌کنند. همچنین ۲۵ درصد از مردم اعلام کرده‌اند که میزبان این مراسم بوده‌اند و ۸۰ درصد شهروندان بر این باورند که در ایام محرم ارتباط معنوی مردم با خدا بیشتر می‌شود.

وی افزود: در این نظرسنجی‌ها، آقای محمود کریمی به‌عنوان مداح برتر کشور بیشترین رأی را در میان مردم کسب کرده است.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران همچنین از تدوین طرحی برای پیشگیری و کنترل سوانح در محل‌های پرتراکم خبر داد و گفت: یک کار علمی در این زمینه انجام داده‌ایم و این مطالعات به ما نشان می‌دهد که از منظر شهرسازی چه اقداماتی باید صورت گیرد.

شمسی‌پور در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع برگزاری کنسرت در میدان آزادی پرداخت و بیان کرد: به نظر من، برگزاری کنسرت شجریان در میدان آزادی کار خوبی است و از همه جوانب باید بررسی شود؛ اما درباره مناسب بودن یا نبودن میدان آزادی برای چنین رویدادی، تاکنون افکارسنجی انجام نداده‌ایم. موضوع احتمال آسیب رسیدن به سازه میدان آزادی یک بحث کاملاً کارشناسی است و نمی‌توان آن را به رأی عمومی گذاشت.

وی در ادامه از پیشرفت پروژه‌های مطالعاتی شهرداری خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از پروژه‌های ما به دستاورد رسیده‌اند و چندین طرح تبدیل به سند شده است. در نتیجه، از دل بسیاری از این پروژه‌ها آیین‌نامه‌های پیشنهادی استخراج می‌کنیم؛ به‌عنوان نمونه، در حال تدوین دستورالعمل استفاده از مجموعه روددره فرحزاد هستیم.

شمسی‌پور همچنین درباره روند جذب نیرو در شهرداری تهران گفت: برای جذب نیرو یک کمیته علمی تشکیل داده‌ایم و رزومه‌ها با دقت بررسی می‌شوند. نیروهایی که جذب می‌شوند باید هم در جنبه علمی و هم در جنبه عمومی در سطح بالایی باشند و شخصیت علمی برجسته‌ای داشته باشند. بسیاری از نیروهای ما تحصیلات خود را در خارج از کشور گذرانده‌اند و میانگین سطح مدارک تحصیلی در شهرداری بسیار بالاست.

وی تأکید کرد: با وجود جذب نیروهای توانمند، یکی از مشکلات اصلی این است که کار علمی زیادی در داخل مجموعه شهرداری انجام نمی‌دهیم و باید در این زمینه تقویت شویم.

وی گفت: سیستم اصلی مرکز ما از همان ابتدا مشخص بود. هرچند گاهی ممکن است در فضای پخش اخبار اطلاعات ناقص باشد و ناخواسته شایعات شکل بگیرد، اما ما تلاش می‌کنیم با روش‌های علمی و چارچوب‌های مشخص، مدیریت امور را به‌صورت اصولی پیش ببریم.

شمسی‌پور با اشاره به سابقه کاری خود توضیح داد: سال‌ها تجربه آموزش و پژوهش در مجموعه‌های کوچک و تشکیلاتی را داشته‌ام و در آنجا کار آموزشی انجام می‌دادیم و فعالیت‌های پژوهشی و کنکوری را هدایت می‌کردیم. این تجربه باعث شده که بتوانیم قواعد علمی را در مرکز به‌کار بگیریم.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت علمی دانشگاه‌های ما به حرکت در مرزهای پژوهشی محدود می‌شود. اما دانشگاه‌های اصلی مانند امیرکبیر و تهران، هنوز ظرفیت مناسبی برای مواجهه با مسائل عملی و مدیریت شهری دارند.

رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران ادامه داد: ورود به این مجموعه و مواجهه با ساختارهای پنجاه‌ساله، نیازمند صبر، تمرکز و انرژی فراوان است. با وجود خستگی‌ها، من با علاقه کامل وقت و تمرکز خود را صرف این مجموعه می‌کنم. بخشی از این وقت صرف آموزش و انتقال دانش به تیم‌های مختلف می‌شود، اما تمرکز اصلی ما بر ذخایر علمی موجود است تا از روز اول بتوانیم مسائل عملی و فرایندهای حل اورژانسی را مدیریت کنیم.

شمسی‌پور تأکید کرد: هدف ما استفاده بهینه از منابع علمی و ارتقای توان عملیاتی مرکز است تا پاسخگوی نیازهای روزمره و استراتژیک مدیریت شهری باشیم.