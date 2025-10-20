  1. جامعه
برگزاری کارگاه آشنایی با اصول پرسشگری در مرکز مطالعات شهرداری تهران

کارگاه آشنایی با اصول پرسشگری در کانون افکارسنجی تهران شهرداری تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آشنایی با اصول پرسشگری در کانون افکارسنجی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار می‌شود.

این کارگاه به صورت حضوری و به مدت ۵ ساعت در محل کانون افکارسنجی تهران برگزار می‌شود. به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهینامه معتبر اعطا می‌شود.

محورهای آموزشی کارگاه عبارتند از:

۱- ورود به میدان و محیط پرسشگری خصوصیات پرسشگر (وضع ظاهری، مدیریت احساسات، مدیریت زمان، مسؤلیت پذیری و تعهد)

۲- مهارت‌های پرسشگری (تعامل و برقراری ارتباط، جلب اعتماد و همکاری پاسخگویان)

۳- چگونه بپرسیم؟ (دستورالعمل تکمیل پرسشنامه)

۴- نمونه‌گیری، بلوک‌گردی و انتخاب نمونه.

علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه می‌توانند تا تاریخ ۱۰ آبان از طریق لینک ثبت نام https://www.digisurvey.net/u/eghtesad/1q21j، اقدام کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به کانون افکارسنجی تهران به آدرس استاد حسن بنای شمالی، میدان شریفی، خیابان شقایق، بن بست شقایق یا با شماره‌های ۹۶۰۵۶۱۷۹ و ۹۶۰۵۶۱۸۰ تماس حاصل فرمائید.

