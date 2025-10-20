برگزاری کارگاه آشنایی با اصول پرسشگری در مرکز مطالعات شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آشنایی با اصول پرسشگری در کانون افکارسنجی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران برگزار میشود.
این کارگاه به صورت حضوری و به مدت ۵ ساعت در محل کانون افکارسنجی تهران برگزار میشود. به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهینامه معتبر اعطا میشود.
محورهای آموزشی کارگاه عبارتند از:
۱- ورود به میدان و محیط پرسشگری خصوصیات پرسشگر (وضع ظاهری، مدیریت احساسات، مدیریت زمان، مسؤلیت پذیری و تعهد)
۲- مهارتهای پرسشگری (تعامل و برقراری ارتباط، جلب اعتماد و همکاری پاسخگویان)
۳- چگونه بپرسیم؟ (دستورالعمل تکمیل پرسشنامه)
۴- نمونهگیری، بلوکگردی و انتخاب نمونه.
علاقهمندان برای شرکت در این کارگاه میتوانند تا تاریخ ۱۰ آبان از طریق لینک ثبت نام https://www.digisurvey.net/u/eghtesad/1q21j، اقدام کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به کانون افکارسنجی تهران به آدرس استاد حسن بنای شمالی، میدان شریفی، خیابان شقایق، بن بست شقایق یا با شمارههای ۹۶۰۵۶۱۷۹ و ۹۶۰۵۶۱۸۰ تماس حاصل فرمائید.
