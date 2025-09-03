به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کلوندی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و یگانهای نظامی و انتظامی در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، بر اهمیت ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد هفته دفاع مقدس از تیرماه و ابلاغ دستورالعملها به استانداریها و دستگاههای اجرایی، گفت: این ستاد با محوریت استاندار در استان و فرمانداران در شهرستانها، برنامههای هفته دفاع مقدس را ساماندهی میکند و بنیاد حفظ آثار مسئولیت دبیرخانه این ستاد را بر عهده دارد.
کلوندی افزود: جدول برنامههای هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا هفتم مهر در اختیار تمامی دستگاهها و فرمانداریها قرار گرفته است.
وی بیان کرد: از جمله برنامههای مهم امسال، رژه نیروهای مسلح و گرامیداشت یاد شهدا است که با هماهنگی یگانهای نظامی و انتظامی برگزار میشود.
وی همچنین به برگزاری برنامههای ویژه برای نسل جدید و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تلاش میکنیم همه دستگاهها در حوزه مأموریت خود، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس ایفا کنند و این اقدامات در سامانههای رسمی ثبت خواهد شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در جنگ ۱۲ روزه در سطح استان، خواستار همکاری تمامی دستگاهها برای ارائه مستندات اقدامات انجام شده شد و گفت: انتظار داریم هر کدام از دستگاهها اقداماتی که انجام دادهاند را مستند کنند و این مستندات باید حداکثر تا شهریور ماه به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شود.
وجود ۶۵ شهید گمنام در ۳۵ نقطه استان از دیگر موارد مطرح شده توسط کلوندی در این جلسه بود.
