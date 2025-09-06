فاز ۲ خاوران در آستانه الحاق به شهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در حاشیه ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: در جلسه طولانی و پر مصوبه امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور اعضا و نمایندگان ناظر برگزار شد، در مجموع ۵۰ مصوبه داشتیم.

وی افزود: هفت مورد از این مصوبات در ارتباط با توزیع اعتبارات و تسهیلات، دو مورد در رابطه با واگذاری اماکن دولتی به دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و ۴۱ مورد نیز مصوبات کارگروه زیربنایی بود که در کمیته‌های کارشناسی به تصویب رسیده بود و در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز به تصویب رسید.

سرمست تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین مصوبات جلسه امروز که از ابتدای قبول مسئولیتم در استانداری به جد پیگیر آن بودم، تعیین تکلیف اراضی فاز ۲ خاوران بود که طی ۳۰ سال، چند هزار نفر از مردم استان را دغدغه‌مند ساخته بود.

استاندار آذربایجان شرقی توضیح داد: این مصوبه را در ۲۹ بهمن سال گذشته به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسانده بودیم و مقرر شد در استان هم این مصوبه مراحل لازم را طی کند که از جمله مهم‌ترین مراحل، الحاق فاز ۲ خاوران به شهر تبریز بود.

وی افزود: بحث کمسیون ماده ۵ هم که در معاونت عمرانی تصویب شده بود، امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب و مقرر شد مجدداً به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.

سرمست ابراز داشت: در نهایت این مصوبه با توجه به اهمیتی که داشت، امروز با رای ۱۰۰ درصدی اعضا تصویب شد و قرار است به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود و اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری مکلف هستند این مصوبه را پیگیری کنند تا ان‌شاءالله بتوایم برای مالکان اراضی فاز ۲ خاوران خبرهای خوش‌تری نیز داشته باشیم.