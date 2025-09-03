ایثار و فداکاری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به نسل آینده منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی برنامههای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کردستان اظهار کرد: امروز همه ما وظیفه سنگینی در برابر شهدا داریم و نباید اجازه دهیم ایثار و رشادتهای شهدا و رزمندگان در دفاع از آب و خاک به فراموشی سپرده شود.
وی افزود: باید نسلهای آینده با رشادت و ایثار رزمندگان آشنا شوند و این رسالت همه مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی است.
وی بیان کرد: مقاومت مردم ایران در جنگ تحمیلی و همچنین حوادث پس از آن، بیانگر روحیه ایثار، همبستگی و دفاع از تمامیت ارضی کشور است و امروز نیز باید این روحیه در برنامههای هفته دفاع مقدس بازتاب پیدا کند.
استاندار کردستان بر ضرورت نقشآفرینی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: هر دستگاه موظف است یک برنامه شاخص در این هفته داشته باشد و علاوه بر اجرا، آن را در سامانه ثبت عملکرد درج کند تا فعالیتها به صورت شفاف منعکس شود.
لهونی در ادامه به لزوم تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: گرچه ممکن است به دلیل محدودیتها امکان حضور همه عزیزان در برنامهها فراهم نباشد، اما تلاش میشود در مراحل بعدی و در برنامههای دیگر، قدردانی لازم صورت گیرد.
وی سرکشی به خانواده شهدا توسط فرمانداران، مدیران کل و مسئولان دستگاهها را یکی از اقدامات ضروری در هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: هر اداره باید حداقل از یک خانواده شهید دیدار داشته باشد و این موضوع هم در سطح استانی و هم شهرستانی اجرا شود.
استاندار کردستان با اشاره به برنامههای پیشنهادی آغاز هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در مزار شهدا میتواند نخستین برنامه رسمی در این هفته باشد تا با یاد و نام شهدا، سایر برنامهها نیز با روحیه ایثار و مقاومت آ غاز شود.
