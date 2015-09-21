۵۰ برنامه شاخص در شهرستان مانه و سملقان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد اسماعیل بیدگی صبح دوشنبه در نشست خبری كه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به رشادت های ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس افزود: ایستادگی، مقاومت، روحیه ایثارگری رزمندگان با پیروی از ولایت و هدایت های رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مقابل تمام دشمنان نظام اسلامی و استکبار جهانی، بزرگترین پیروزی را برای نظام رقم زد.

وی هفته دفاع مقدس را فرصتی مناسب برای بیان ولایت مداری ایثارگران و پیروی از ولایت برای جوانان امروز دانست و گفت: جوانان آن روز با دل کندن از تمام مادیات و لذت دنیوی، با تأسی از فرهنگ ایثار و شهادت، برای دفاع از انقلاب اسلامی، با رشادت تمام در مقابل دنیای استکبار ایستادگی کرده و آنها را در رسیدن به اهداف شومشان نا کام گذاشتند.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان مانه و سملقان از اجرای بیش از ۵۰ برنامه با ۱۵ عنوان شاخص در شهر ستان مانه و سملقان همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

سرگرد بیدگی با اشاره به مشارکت مردم و مسئولان در برنامه های هفته دفاع مقدس اظهار داشت: عطر افشانی و گلباران گلزار شهدا، دیدار با امام جمعه شهرستان، برگزاری صبحگاه مشترک، برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس، نشست های بصیرتی در تمامی پایگاه های بسیج، برگزاری یادواره شهدا، پیاده روی خانوادگی، دیدار با خانوادهای شهدا دفاع مقدس توسط کلیه ادارات شهرستان و ... از جمله برنامه های هفته دفاع در مانه و سملقان است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان مانه و سملقان افزود: همچنین افتتاح پروژه هایی توسط بسیج سازندگی و پایگاه های بسیج و برگزاری مسابقات ورزشی از دیگر برنامه های شاخص این هفته در شهرستان است.