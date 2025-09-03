به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرمآباد با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری، اظهار داشت: در سال پایانی دوره شورا، تکمیل پروژههای عمرانی نیازمند تأمین اعتبار است و در همین راستا، بخشی از اراضی شهرداری برای فروش عرضه میشود.
وی گفت: زمین واقع در جوار آموزشوپرورش به دلیل کمبود اعتبار به فروش گذاشته میشود تا بخشی از هزینههای موردنیاز برای پروژههای نیمهتمام تأمین شود.
شهردار خرمآباد با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح امام رضا (ع) گفت: همکاری با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در اجرای پروژههای عمرانی بسیار اثربخش بوده و قصد داریم سه پروژه مهم دیگر شامل تقاطع بلوار ولایت، پل افلاک و پل شهدای شهرداری را نیز با همکاری این قرارگاه اجرا کنیم.
بارانی بیرانوند، افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام از اولویتهای شهرداری است و فروش اراضی شهری در چارچوب قوانین برای تأمین منابع مالی ادامه خواهد داشت.
