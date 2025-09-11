به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در جریان بازدید از ساخت ایستگاه جدید آتش‌نشانی در مسکن مهر «کمالوند» بر تسریع در تکمیل عملیات عمرانی و تجهیز ایستگاه تأکید شد.

وی گفت: هدف از احداث این ایستگاه، ارتقای سطح خدمات ایمنی و افزایش سرعت امدادرسانی به ساکنان منطقه مسکن مهر «کمالوند» است.

شهردار خرم‌آباد، افزود: با بهره‌برداری از این ایستگاه، پوشش خدمات آتش‌نشانی در مناطق حاشیه‌ای و پرجمعیت شهر بهبود چشمگیری خواهد داشت.

احمدی‌پور، عضو شورای اسلامی شهر نیز در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری، بر لزوم تسریع در روند تکمیل و تجهیز ایستگاه تأکید کرد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند امنیت و آرامش خاطر بیشتری برای شهروندان به همراه داشته باشد.

وی گفت: ایستگاه آتش‌نشانی مسکن مهر «کمالوند» در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.