  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

ایستگاه آتش‌نشانی مسکن مهر خرم‌آباد به‌زودی افتتاح می‌شود

ایستگاه آتش‌نشانی مسکن مهر خرم‌آباد به‌زودی افتتاح می‌شود

خرم‌آباد - شهردار خرم‌آباد، تأکید کرد: ایستگاه آتش‌نشانی مسکن مهر منطقه «کمالوند» خرم‌آباد به‌زودی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در جریان بازدید از ساخت ایستگاه جدید آتش‌نشانی در مسکن مهر «کمالوند» بر تسریع در تکمیل عملیات عمرانی و تجهیز ایستگاه تأکید شد.

وی گفت: هدف از احداث این ایستگاه، ارتقای سطح خدمات ایمنی و افزایش سرعت امدادرسانی به ساکنان منطقه مسکن مهر «کمالوند» است.

شهردار خرم‌آباد، افزود: با بهره‌برداری از این ایستگاه، پوشش خدمات آتش‌نشانی در مناطق حاشیه‌ای و پرجمعیت شهر بهبود چشمگیری خواهد داشت.

احمدی‌پور، عضو شورای اسلامی شهر نیز در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری، بر لزوم تسریع در روند تکمیل و تجهیز ایستگاه تأکید کرد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند امنیت و آرامش خاطر بیشتری برای شهروندان به همراه داشته باشد.

وی گفت: ایستگاه آتش‌نشانی مسکن مهر «کمالوند» در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

کد خبر 6586404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها