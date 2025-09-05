به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در بیانیهای با اشاره به هفتصدمین روز آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد که ۷۰۰ روز از زمانی که رژیم صهیونیستی جنگ نسلکشی را علیه نوار غزه آغاز کرد، گذشت. جنگی که طولانیترین و وحشیانهترین جنگ در دوران معاصر است.
این بیانیه تاکید کرد که اشغالگران در تلاشند تا صحنههای کشتار در رفح، خان یونس و شمال نوار غزه را در قلب شهر غزه که مملو از آوارگان است، و در کرانه باختری اشغالی، در چارچوب یک طرح شهرکسازی و یهودیسازی، بازتولید کنند تا رنج مردم را افزایش داده و موجودیت ملی آنها را از بین ببرند.
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تاکید کرد که مقاومتی که در برابر قدرتمندترین ماشین کشتار و تروریسم در جهان ایستادگی کرده، تأکید میکند که مقاومت گزینه استراتژیک آنها باقی خواهد ماند.
این بیانیه میافزاید که تحولات جهانی و افشای دروغ پردازیهای صهیونیستی فرصتی برای گسترش حمایت بینالمللی از فلسطین ایجاد میکند، اما این امر نیازمند کار بیشتر و فشار مردمی برای توقف جنایات و طرحهای اشغالگران در غزه، کرانه باختری و منطقه است.
جبهه مردمی در پایان این بیانیه تصریح کرد: ۷۰۰ روز جنگ نسلکشی هرگز اراده مردم ما را تضعیف نکرده و نخواهد کرد، بلکه عزم آنها را برای بقا و مقاومت بیشتر میکند و غزه، با تمام زخمها، ویرانیها و فاجعههایش، نمادی از پایداری مردمی و کرامت ملی باقی خواهد ماند.
جبهه الاحرار فلسطین نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد که دشمن صهیونیستی نازی از ۷۰۰ روز پیش تاکنون همچنان به جنگ نسلکشی و پاکسازی قومی خود در نوار غزه ادامه میدهد و خون مردم از کودکان، زنان، سالمندان و غیرنظامیان بیگناه را در خیمهها و پناهگاهها مباح میشمارد و تلاش میکند تمام جنبههای زندگی عادی مردم را از بین ببرد و بدین ترتیب از تمام عرفها و میثاقهای بینالمللی با وحشیگری بینظیر فراتر میرود.
این بیانیه افزود که نتانیاهو و کابینه فاشیست او کینهها و طرحهای توسعهطلبانه خود را تحت عنوان «اسرائیل بزرگ» به قیمت خون، سرزمین و ثروت مردم فلسطین به اجرا گذاشتهاند و با حمایت دولت آمریکا که شریک واقعی جنگ نسلکشی و کوچ اجباری مردم غزه است، و با تکیه بر سکوت بینالمللی عربی و اسلامی، به جنایاتش ادامه میدهد.
جبهه احرار جامعه بینالمللی و شورای امنیت را مسئول کامل ادامه نسلکشی علیه مردم فلسطین دانست و تاکید کرد که عدم توانایی در مهار اشغالگران صهیونیست و رهبران فاشیست آنها از اعمال نازیستی خود تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است.
این بیانیه از هر نقش مردمی و بینالمللی از سوی آزادگان جهان برای شکستن محاصره نوار غزه و فشار برای توقف جنگ نسلکشی علیه مردم آن و تلاش برای افشای اشغالگران صهیونیست در برابر مردم جهان قدردانی میکند.
