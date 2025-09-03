اعتماد به جوانان راهبرد موفقیت در میادین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی بعداز ظهر چهارشنبه در همایش سراسری مدیران تربیت بدنی کشور که در مجتمع فرهنگی ورزشی هفت‌تیر رامسر برگزار شد، ورزش را مهم‌ترین عرصه تربیت و سرمایه‌سازی برای آینده انقلاب اسلامی دانست و گفت: ورزش بیش از هر حوزه‌ای می‌تواند سرمایه اجتماعی برای انقلاب اسلامی ایجاد کند و آینده انقلاب را تضمین نماید.

سردار مسلمی با اشاره به فعالیت‌های اخیر هیئت کشتی بسیج اظهار داشت: برای نخستین بار در یک رویداد ورزشی، حدود ۷۵۰ نفر کشتی گیر و عوامل اجرایی از ۳۱ استان کشور در مسابقات انتخابی کشتی بسیج کشور حضور یافتند؛ ظرفیتی که در گذشته به آن توجه چندانی نمی‌شد.

وی اعتماد به جوانان را عامل موفقیت‌های اخیر دانست و افزود: اعزام تیم کشتی نیروهای مسلح با ترکیب اکثریت جوانان بسیجی به کشور آذربایجان نشان داد که اعتماد به نیروهای جوان دستاوردهای بزرگی به همراه دارد و در مسابقات قهرمانی ارتش‌های جهان (سیزم) تیم کشتی فرنگی نیروهای مسلح کشورمان در سال ۱۴۰۲ قهرمان جهان شد و تیم آزاد نیز نایب قهرمان شد. برخی از همین کشتی‌گیران بسیجی، امروز در سطح جهانی و تیم ملی مطرح هستند.

وی از حمایت فدراسیون کشتی و رئیس فدراسیون در اختصاص سهمیه مستقیم به قهرمانان کشتی بسیج در انتخابی مرحله اول تیم ملی قدردانی کرد و این اقدام را یک امتیاز ارزشمند خواند.

سردار مسلمی تأکید کرد: با همکاری سپاه و فرماندهان استانی می‌توان هیئت‌های ورزشی قدرتمند و اثرگذار شکل داد. برخی استان‌ها نیز با استفاده از ظرفیت خیرین و سرمایه اجتماعی توانسته‌اند تیم‌های ورزشی خود را در لیگ‌های معتبر کشور وارد کنند.

وی در پایان با اشاره به برخی چالش‌ها از جمله کمبود داور، آموزش و امکانات ورزشی گفت: با برنامه‌ریزی و پیگیری می‌توان این موانع را رفع کرد. ورزش بسیج هم توان افتخارآفرینی برای کشور را دارد و هم می‌تواند نقشی اساسی در تقویت ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا کند.