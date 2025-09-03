معاون وزیر ورزش و جوانان به قم سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان معاون توسعه امور بانوان وزارت ورزش و جوانان پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در سفری یک‌روزه به قم می‌آید تا ضمن دیدار با مسئولان استانی، روند توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های مرتبط با ورزش بانوان را از نزدیک بررسی کند.

وی در نخستین برنامه سفر خود ساعت ۸ صبح در اداره‌کل ورزش و جوانان قم حضور می‌یابد و با حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و همچنین آمره رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم دیدار خواهد کرد.

این نشست به بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های پیش‌رو در حوزه ورزش بانوان اختصاص دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ساعت ۹ صبح معاون وزیر ورزش از مجموعه ورزشی تختی بازدید می‌کند و این بازدید با هدف ارزیابی روند ساخت و بررسی وضعیت فعلی پروژه انجام خواهد شد و تصمیمات لازم برای تسریع در تکمیل این مجموعه ورزشی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در ادامه، ساعت ۱۰ صبح جلسه‌ای با حضور نواب رئیس هیأت‌های ورزشی استان قم در سالن جلسات اداره‌کل ورزش و جوانان برگزار می‌شود و در این نشست، مسائل مرتبط با توسعه فعالیت‌های ورزشی بانوان، ارتقای جایگاه بانوان ورزشکار و حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی در سطح استان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت.