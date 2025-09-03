امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندهی انتظامی استان سمنان به میزبانی دفتر خود، با اشاره به آیه «انّ مع العسر یسرا» گفت: خداوند می‌فرماید همراه هر سختی و مصیبتی، آسانی وجود دارد.

وی با یادآوری محبوبیت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای افزود: عشق و ارادت مردم به مقام معظم رهبری در عرصه‌های مختلف به نمایش درآمده است که یکی از نمونه‌های آن را در پیاده‌روی اربعین حسینی مشاهده کردیم.

مطیعی با بیان اینکه اقتدار کنونی کشور، مرهون ایستادگی آحاد ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، گفت: ضمن توجه به نقاط قوت باید نقاط ضعف و چالش‌های خود را در این ایام ارزیابی کنیم و آمادگی خود را در بخش‌های مختلف کشور ارتقا دهیم.

امام جمعه سمنان برگزاری مانورهای متنوع نظامی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را هشداری مهم به دشمنان تمامیت ارضی ایران عنوان کرد و افزود: لازم می‌دانم از فرماندهان و کارکنان فراجا در استان سمنان قدردانی کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در ادامه با تاکید بر اهمیت نظارت بر فضای مجازی در شرایط خاص کنونی گفت: متأسفانه در برخی شهرهای استان شاهد انتشار مطالب توهین‌آمیز و مخل نظم و امنیت عمومی هستیم که فضای اخلاقی جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است که امیدواریم این موضوع مورد پیگیری مسئولان قرار گیرد.

مطیعی با اشاره به مشکلات متعدد ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: کشف مزارع تولید رمز ارز که بطور غیرمجاز در حال فعالیت و فشار بر شبکه برق کشور هستند از دیگر مسائلی است که باید توسط فراجا زیرنظر قرار گیرد.

امام جمعه سمنان با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در سالهای آینده، به ابعاد مختلف حضور اتباع خارجی در استان اشاره کرد و گفت: طبیعتاً آن دسته از اتباع خارجی که قانونا مجاز به حضور در کشور ایران نیستند باید کشور را ترک کنند لکن این افراد به هیچ عنوان نباید مورد هتک حرمت قرار گیرند که این امر نیازمند دقت نظر مسئولان امر است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان ادامه داد: در این رابطه نباید بگونه‌ای رفتار کرد که موجب سوءاستفاده دشمنان شود و البته امیدواریم هیچ مسلمان و هیچ انسانی در هیچ کجای جهان، تحت‌تأثیر مسائل جنگ از کشور خود آواره نشود!

مطیعی با تأکید بر اهمیت نعمت امنیت و نقش فراجا در تأمین امنیت عمومی خاطرنشان کرد: امیدواریم همه ما پاسدار خون مطهر شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی بویژه شهدای والامقام مدافع امنیت باشیم.

به گزارش مهر، در ابتدای این دیدار سردار موسی حسینی فرمانده انتظامی استان سمنان در سخنانی اقدامات صورت گرفته برای ارتقای شاخص‌های امنیت در نقاط مختلف استان را تشریح کرد.