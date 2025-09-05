به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه ملی هدی از ۱۸ تا ۲۸ شهریور در شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه که با حضور بیش از ۱۰۰ تولیدکننده، طراحان و متخصصین حوزه عفاف و حجاب همراه است، ضمن معرفی تولیدات و طراح‌های جدید پوشاک ایرانی اسلامی و محصولات عفیفانه، برنامه‌های متنوعی همچون دوخت رایگان چادر مشکی سنتی، غرفه عکاسی رایگان با عنوان «خودت را با حجاب ببین»، اهدای هدایا به دختران حجاب‌اولی و همچنین ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی ویژه خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

نمایشگاه هدی فرصتی برای افراد علاقمند به پوشش عفیفانه است تا با حضور در این نمایشگاه، بتوانند پوشاک مورد نیاز خود و خانواده در این ایام را با قیمت‌های مناسب؛ بدون واسطه و با طراحی جدید از تولیدکنندگان محصولات پوشاک ایرانی اسلامی تهیه کنند.

در نمایشگاه‌های هدی هدف گذاری این است که هر خانواده‌ای با هر سلیقه و اقتصادی بتواند توان خرید ملزومات حجاب را داشته باشد، تولید کنندگان هم تلاش می‌کنند با وجود نواسانات بازار محصولات را با تخفیف‌های مناسب ارائه دهند.

چنین نمایشگاه‌هایی نه تنها به رونق اقتصادی این بخش کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فضایی تعاملی، امکان تبادل نظر و هم‌افزایی میان فعالان و متخصصین این عرصه را فراهم می‌آورد.

نمایشگاه هدی، فراتر از یک رویداد تجاری، بستری فرهنگی برای تقویت ارزش‌های خانواده‌محور و ارتقای فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است که با تکیه بر ذوق و هنر ایرانی، به دنبال ارائه الگوهای پوششی زیبا و کاربردی است که همسو با نیازهای روزمره و سلیقه‌های متنوع بانوان ایرانی باشد.

هفتمین نمایشگاه ملی هدی با تلفیق سنت و مدرنیته در طراحی پوشاک و ارائه راهکارهای اقتصادی برای خرید ملزومات حجاب، گامی مهم در جهت حمایت از تولید ملی و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی برمی‌دارد.

این نمایشگاه توسط انجمن فعالان و متخصصین عفاف و حجاب کشور و همکاری مصلای امام خمینی (ره) از ۱۸ تا ۲۸ شهریور، همه‌روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در شبستان اصلی مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.