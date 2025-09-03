  1. جامعه
مقابله با زباله‌گردی و پاکسازی منطقه ۱۱ از اتباع غیرمجاز

شهردار منطقه ۱۱ تهران با تاکید بر ضرورت مقابله با زباله‌گردی و پاکسازی منطقه از اتباع غیرمجاز گفت: ساماندهی و شناسایی کلونی‌های تجمع زباله‌گردان به صورت جدی در نواحی ۴ گانه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اشاره به ضرورت مقابله با زباله‌گردی و پاکسازی منطقه از اتباع غیرمجاز گفت: مقابله با زباله‌گردی و پاکسازی منطقه از اتباع غیرمجاز همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۱ است؛ از این رو اقدامات متعدد و مستمر ایجابی و سلبی برای رفع این مشکلات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از جمله این اقدامات می‌توان به گشت‌های مستمر روزانه و شبانه برای جمع‌آوری و ساماندهی زباله‌گردان و اتباع بیگانه اشاره کرد. نواحی چهارگانه منطقه و به ویژه نقاط پرتردد که زباله‌گردان و اتباع غیرمجاز تمرکز جمعیتی بیشتری دارند به صورت مستمر زیرنظر بوده و اقدامات لازم برای ساماندهی و دورکردن آنان از منطقه انجام می‌شود.

شهردار منطقه ۱۱ با تاکید بر اینکه تأمین امنیت روانی ساکنان منطقه اولویت اصلی شهرداری به شمار می‌رود گفت: یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری منطقه ۱۱ تأمین آسایش و امنیت روانی ساکنان نواحی مختلف است و برای این حوزه اقدامات پایشی و نظارتی گسترده‌ای انجام می‌شود. علاوه براین، گزارشات مردمی واصله مبنی بر مشکلات ناشی از حضور زباله‌گردان و اتباع غیرمجاز در معابر منطقه، به صورت لحظه به لحظه در حال بررسی و اقدام لازم پیشگیرانه و برخوردی است.

او گفت: در حال حاضر تمامی گزارشات مردمی درباره حضور اتباع بیگانه و زباله‌گردان به صورت مستمر رسیدگی شده و نتایج آن به اطلاع شهروندان می‌رسد. دستورات اکید برای پیگیری این موضوع نیز صادر شده است که نشان از اهتمام جدی برای رسیدگی به این موضوع دارد.

قمی با اشاره به اقدامات مدیریت پسماند برای مقابله با زباله‌گردی در سطح منطقه گفت: استمرار و تداوم گشت‌زنی‌ها برای زدودن پدیده زباله‌گردی توسط عوامل اجرایی اداره پسماند، منجر به شناسایی‌کلونی‌ها، نقاط تجمعی و دپوی پسماند خشک شده است. این گشت‌زنی‌ها به طور مستمر انجام شده و در دهه اول شهریورماه ۵۵ عامل زباله‌گرد با بیش از ۱۳۷۰ کیلوگرم پسماند خشک غیرمجاز جمع‌آوری و ساماندهی شده است. با پاکسازی و جمع‌آوری این میزان از زباله خشک از سطح نواحی، از ادامه فعالیت عوامل جمع‌آوری غیرمجاز پسماند همچون کولی و کتفی‌ها جلوگیری شده و تغییر فضا و کاربری نقاط تجمعی زباله‌گردها در دستور کار نواحی چهارگانه قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین سرویس‌های جمع‌آوری پسماند خشک در شبانه‌روز در چند سرویس توسط خودروهای اداره پسماند منطقه انجام می‌شود و تعداد ۴ دستگاه خودرو غیرمجاز نیز توقیف و به ایستگاه جهاد انتقال داده شده است.

