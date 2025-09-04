به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان درخشان افزود: در این مدت، ۹ هزار و ۸۸۱ تن در فروردین، ۱۰ هزار و ۹۳ تن در اردیبهشت، ۹ هزار و ۹ تن در خرداد، ۸ هزار و ۱۴۹ تن در تیر و ۹ هزار و ۷۱ تن در مردادماه زباله از سطح شهرکرد جمعآوری و به محل دفن منتقل شده است.
وی افزود: از مجموع پسماندهای جمعآوریشده، ۱۶ هزار و ۱۵۰ تن به روش دستی و خانگی، یکهزار و ۳۶۲ تن پسماند ساختمانی و عمرانی، ۱۵۱ تن پسماند بیمارستانی و ۲۸ هزار و ۵۴۰ تن پسماند خشک تفکیکشده از مبدأ بوده است.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرکرد تصریح کرد: برنامهریزی منظم در حوزه جمعآوری و تفکیک پسماند، علاوه بر ارتقای سطح بهداشت عمومی، نقش مؤثری در حفظ محیط زیست شهری ایفا میکند.
