۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۱

جمع‌آوری بیش از ۴۶ هزار تن انواع پسماند در شهرکرد

شهرکرد-سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرکرد از جمع‌آوری ۴۶ هزار و ۲۰۳ تن انواع پسماند خانگی، عمرانی، بیمارستانی و خشک از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان درخشان افزود: در این مدت، ۹ هزار و ۸۸۱ تن در فروردین، ۱۰ هزار و ۹۳ تن در اردیبهشت، ۹ هزار و ۹ تن در خرداد، ۸ هزار و ۱۴۹ تن در تیر و ۹ هزار و ۷۱ تن در مردادماه زباله از سطح شهرکرد جمع‌آوری و به محل دفن منتقل شده است.

وی افزود: از مجموع پسماندهای جمع‌آوری‌شده، ۱۶ هزار و ۱۵۰ تن به روش دستی و خانگی، یک‌هزار و ۳۶۲ تن پسماند ساختمانی و عمرانی، ۱۵۱ تن پسماند بیمارستانی و ۲۸ هزار و ۵۴۰ تن پسماند خشک تفکیک‌شده از مبدأ بوده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرکرد تصریح کرد: برنامه‌ریزی منظم در حوزه جمع‌آوری و تفکیک پسماند، علاوه بر ارتقای سطح بهداشت عمومی، نقش مؤثری در حفظ محیط زیست شهری ایفا می‌کند.

