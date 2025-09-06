  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

نصب پروژکتور برای روشنایی و امنیت بوستان‌های جنوب تهران

شهردار منطقه ۱۹ تهران از تکمیل نصب پروژکتور در ۱۸ بوستان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش روشنایی، ارتقای امنیت و بهبود کیفیت فضاهای سبز شهری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور، شهردار منطقه ۱۹ گفت: در راستای افزایش روشنایی شبانه، ارتقاء امنیت عمومی و بهبود کیفیت فضاهای سبز شهری، عملیات نصب پروژکتور در ۱۸ بوستان منطقه به انجام رسید.

وی با اشاره به توزیع متوازن تجهیزات روشنایی در سطح منطقه افزود: در بوستان ۲۲ بهمن ۹۶ دستگاه پروژکتور نصب شده و بوستان شهدای اسماعیل‌آباد با ۱۲۰ دستگاه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین در بوستان گلچین ۸۰، شریعتی ۵۵، جوانه ۲۷، مطهری ۲۵، جانباز ۲۵، نور ۲۰، الهی ۲۰، کوشان ۲۰، مرجان ۱۰، کوثر ۱۰، شهروند ۱۲، میدان بهمنیار ۱۰، بلوار وصال ۲۰، بوستان پارسا ۱۶ و زمین بازی فوتبال بوستان بستان ۶ دستگاه پروژکتور نصب شده است.

اخگرپور در پایان خاطرنشان کرد: در طرح جدید بهسازی نور بوستان‌های سطح منطقه تا پیش از این ۳۵۰ مورد نصب پروژکتور انجام شده بود که با انجام اقدامات اخیر این رقم به ۵۷۲ دستگاه پروژکتور رسید. بهسازی سایر بوستان‌ها نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد تا شهروندان بتوانند با آسودگی خاطر از فضاهای عمومی بهره‌مند شوند.

کد خبر 6581688

