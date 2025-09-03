بازگشایی سفارت غنا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از غنا تایمز، وزارت امور خارجه کشور غنا امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران روز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۵ شهریور ماه) بازگشایی خواهد شد.

این سفارت در ژوئن امسال به دلیل تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران به طور موقت تعطیل شده بود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه کشور غنا در این خصوص آمده است که تعطیلی سفارت برای محافظت از کارکنان اش بود و اکنون به دنبال بهبود وضعیت امنیتی در ایران امکان ازسرگیری فعالیت این سفارت فراهم شده است.

بیانیه این وزارتخانه اضافه می‌کند: وزارت امور خارجه به نظارت بر اوضاع جاری ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که امنیت کارکنان شاغل در سفارت و جامه غنایی مقیم ایران به خطر نمی‌افتد.