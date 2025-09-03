به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، فاع مقدس را گنجینهای بیبدیل برای هویت، انسجام و روحیه ملی توصیف کرد و گفت: این حماسهها آغازگر وحدت ملت ایران بودهاند و باید با زبان روز، برای نسلهای آینده روایت شوند.
وی افزود: اگر روزی در جبههها ایستادگی و ایثار، کشور را حفظ کرد، امروز همان روحیه میتواند آموزگار نسلهای جوان باشد. باید سالانه با محورهای مشخص همچون نقش جوانان، بانوان و اقشار مختلف این ارزشها را بازگو کنیم.
کرمی با بیان اینکه ایلام در دوران جنگ تحمیلی خط مقدم دفاع از وطن بوده است، خواستار بهرهگیری از ظرفیت موزهها، یادمانها و تولیدات فرهنگی برای ملموس کردن این رشادتها شد و تأکید کرد: «نباید روایت دفاع مقدس به یک هفته در تقویم محدود بماند، این موضوع باید در مدارس، دانشگاهها، رسانهها و فعالیتهای هنری تداوم داشته باشد.
استاندار ایلام همچنین به تجربه خدمترسانی اربعین بهعنوان نمونهای از امتداد روحیه جهادی دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: شرایط سخت و کمبود امکانات هرگز سد راه رزمندگان نشد، همانطور که امروز نیز محبت و خدمت به زائران متوقف نمیشود.
وی در پایان حفظ اتحاد ملی را مهمترین میراث دفاع مقدس دانست و یادآور شد: هیچ گرایش یا اختلاف سیاسی نباید این انسجام را خدشهدار کند. اولویت انقلاب و نظام، خدمت به مردم و پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس است.
