به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه شهرستان نکا با اشاره به سیاستهای کلان دولت سیزدهم اظهار کرد: امیدآفرینی در جامعه یکی از اساسیترین وظایف مسئولان است و این مهم تنها از مسیر اطلاعرسانی شفاف، دقیق و منظم درباره عملکرد دولت قابل تحقق خواهد بود.
وی با بیان اینکه تبیین خدمات دولت، بهترین شیوه برای افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی است، افزود: اگر اقدامات دولت بهدرستی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، زمینهساز شکلگیری آیندهای روشن برای نظام اسلامی خواهد بود.
فرماندار نکا در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی دربارهی «اتحاد مقدس» تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و وفاق ملی نیازمندیم. اتحاد همه جریانها و اقشار جامعه حول محور انقلاب، نظام و ولایت، بسیاری از مشکلات را از مسیر پیشرفت کشور برخواهد داشت.
وی همچنین با تأکید بر نقش کلیدی رسانهها در تحقق این اهداف، خاطرنشان کرد: رسانهها حلقه ارتباطی مؤثر میان مردم و مسئولان هستند و نحوه اطلاعرسانی آنان میتواند در افزایش امید و همراهسازی مردم با طرحهای اجرایی بسیار مؤثر باشد.
داودی با اشاره به برخی پروژههای مهم در شهرستان نکا، عنوان کرد: پروژه فاضلاب شهرک شهید سلیمانی از مطالبات اساسی مردم این منطقه است که با اجرا و بهرهبرداری از آن، بخش قابل توجهی از مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی مرتفع خواهد شد.
وی همچنین از تکمیل فاز جدید نیروگاه شهید سلیمی نکا بهعنوان یکی از طرحهای کلیدی و زیرساختی شهرستان یاد کرد و افزود: این پروژه علاوه بر تأمین پایدار انرژی، زمینهساز توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای جوانان منطقه خواهد بود.
فرماندار نکا در پایان با قدردانی از همکاری رسانهها، بر استمرار این همراهی برای تحقق سه عنصر حیاتی "امید، اتحاد و تلاش جمعی" تأکید کرد و گفت: نقش رسانهها در تحقق این اهداف انکارناپذیر است.
