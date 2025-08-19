به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای سطح خدمات عمومی، محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده، ۲۸ پروژه در حوزه روستایی و ۲۴ پروژه در بخش شهری قرار دارد که می‌تواند در بهبود شاخص‌های توسعه‌ای و افزایش کیفیت زندگی مردم نقش‌آفرینی کند.

فرماندار نکا با بیان اینکه توسعه شهرستان در هفته دولت سرعت خواهد گرفت، به پروژه‌های حوزه برق اشاره کرد و گفت: واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید ۱۸۳ مگاوات و اعتباری ۱۷.۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده که علاوه بر تأمین پایدار انرژی برق، زیرساخت مهمی برای رشد صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به دغدغه مردم درباره توزیع برق نیروگاه نکا تصریح کرد: با توجه به پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از سوخت مازوت، سهم شهرستان نکا از ظرفیت این نیروگاه باید نسبت به سایر مناطق متمایز باشد.

داودی در ادامه از بهره‌برداری ساختمان سد گلورد به همراه پل زیرقوسی و جاده‌های دسترسی خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی افزود: هم‌زمان با این ایام، ۱۰۴ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن با اعتبار ۱۳۸ میلیارد تومان تحویل متقاضیان می‌شود. همچنین مجتمع آبرسانی شهدای هزارجریب اریم–شیت با ۵۱ میلیارد تومان اعتبار آماده بهره‌برداری است که آب شرب ۱۳ روستا را تأمین خواهد کرد.

فرماندار نکا توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت: سرانه ورزشی شهرستان ۱.۸۹ متر مربع است و برای تکمیل استادیوم نکا نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم. در همین راستا سالن ورزشی روستای میانگله با ۷.۵ میلیارد تومان هزینه در هفته دولت افتتاح می‌شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان با تأکید بر عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: نکا همچنان دارای ۸ مدرسه کانکسی، ۲۲ مدرسه دوشیفت و ۳۰ مدرسه ناایمن است که شرایط نامناسبی برای تحصیل دانش‌آموزان ایجاد می‌کند. در همین راستا، مدرسه ابتدایی شهید حقیقی در روستای گل‌خیل با ۳ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری می‌رسد تا گامی در جهت توسعه فضای آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل برداشته شود.