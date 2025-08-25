به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داوودی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری با تأکید بر اینکه همدلی و انسجام مهمترین عامل ناکامی دشمنان در جنگ سخت و نرم است، گفت: اتحاد ملی امروز نیز میتواند سد محکمی در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان باشد.
وی همچنین از افتتاح و کلنگزنی ۵۲ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
وی اظهار داشت: هفته دولت پیام روشنی از همدلی و اتحاد را به مدیران منتقل میکند و این روحیه میتواند مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران را هموار سازد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور، تصریح کرد: جنگ سخت همچنان تهدید جدی دشمن علیه ایران است اما تجربه نشان داده که اتحاد، ایستادگی و همگرایی مردم، نیروهای مسلح و مسئولان نقشههای آنان را ناکام گذاشته است.
نماینده عالی دولت در نکا افزود: در جنگ ۱۲ روزه، ایستادگی نیروهای مسلح و همراهی مردم دستاورد بزرگی به نام اتحاد ملی را رقم زد که همچنان سرمایهای ارزشمند برای کشور به شمار میآید. دشمن تلاش دارد با طراحی صلح ناپایدار و ایجاد نفاق، جامعه را دچار چالش کند، اما انسجام فراتر از ظاهر، سیاست و مذهب همان عاملی است که سد محکمی برابر برنامههای آنان ایجاد کرده است.
داودی همچنین از برگزاری رزمایش سراسری پایگاههای مقاومت در نکا از ۱۱ تا ۱۴ شهریور خبر داد و گفت: این رزمایش با محوریت خوداتکایی محلات و افزایش آمادگی پایگاههای بسیج برای مقابله با بحران اجرا میشود و همه شرایط برای برگزاری موفق آن فراهم است.
فرماندار نکا در ادامه با اشاره به برنامههای هفته دولت در این شهرستان اظهار داشت: ۵۲ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان در نکا افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد.
به گفته وی، از این تعداد ۲۸ پروژه در حوزه روستایی و ۲۴ پروژه در بخش شهری قرار دارد که میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم ایفا کند.
وی بر ضرورت تعامل تنگاتنگ دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: همه مدیران موظفند خدمات نظام و دولت را شفاف و کامل به اطلاع مردم برسانند تا به تأکید مقام معظم رهبری، جهاد تبیین محقق شود.
عدالت محوری از مهمترین مطالبات جامعه است
سرهنگ پاسدار اسماعیل نادعلی، فرمانده سپاه ناحیه نکا نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت خدمت در نظام اسلامی، اظهار داشت: خدمت به مردم نه تنها یک وظیفه بلکه مایه افتخار و عزت برای خادمان ملت است و هر اقدامی در این مسیر، گامی در راستای آرمانهای انقلاب اسلامی محسوب میشود.
وی عدالتمحوری و محرومیتزدایی را از مهمترین مطالبات جامعه دانست و گفت: مردم به عنوان سرمایه اصلی نظام انتظار دارند مسئولان در این زمینه عملکردی مؤثر و ملموس داشته باشند. دشمن همواره در تلاش است با ایجاد نارضایتی، بستر بیاعتمادی را در جامعه فراهم سازد اما هوشیاری مردم و خدمت صادقانه مسئولان میتواند این توطئهها را خنثی کند.
نظر شما