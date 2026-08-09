به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار شهرستان نکا که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه شهرستان و شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: خبرنگاران بازوان توانمند جامعه در عرصه آگاهیبخشی هستند و در شرایط حساس کشور باید با روایت دقیق و مسئولانه، حقایق را بهدرستی تبیین کنند.
وی با بیان اینکه کشور ما در سالهای اخیر مدرسه مدیریت بحرانها، جنگها و ناآرامیها بوده است، افزود: رسانهها در چنین شرایطی میتوانند با روایت صحیح واقعیتها، از شکلگیری روایتهای نادرست جلوگیری کرده و به تقویت اعتماد عمومی کمک کنند.
فرماندار نکا با تأکید بر اینکه هیچ پروژهای در مصادره فرد خاصی، از جمله فرماندار، نیست، گفت: پروژهها و دستاوردهای شهرستان حاصل تلاش مجموعهای از مدیران و دستگاههای اجرایی است و باید منصفانه و دقیق روایت شود.
داودی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ساخت مدارس و مدیریت ناترازی انرژی، عملکرد شهرستان در حوزه نیرو را قابل توجه دانست و اظهار کرد: درایت و تدبیر دولت چهاردهم و همچنین ایثارگری و جانفشانی نیروهای مسلح در دفاع از کشور قابل تقدیر است.
وی در پایان با تأکید بر تقویت تعامل با رسانهها گفت: فرمانداری خانه خبرنگاران است و انتظار داریم رسانهها با روایت دقیق خدمات و ظرفیتهای شهرستان، در تقویت امید و اعتماد عمومی نقشآفرین باشند.
رسانه، روایتگر حقیقت و سرمایهساز اعتماد عمومی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه شهرستان، شهید غلامعلی لقمانی و شهید قریب طزره، گفت: رسانه اثرگذار تنها روایتگر رویدادها نیست، بلکه با آگاهیبخشی، مطالبهگری مسئولانه و روایت صحیح واقعیتها، در شکلگیری افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش دارد.
وی افزود: رسانه باید ضمن رعایت اخلاق حرفهای و استقلال، در کنار مردم حرکت کند و در کنار مطالبهگری، ظرفیتها و خدمات جامعه را نیز بهدرستی برای افکار عمومی روایت کند.
پیگیری حقوق خبرنگاران، مطالبهای در مسیر حرفهایسازی رسانه
مسئول خانه مطبوعات شهرستان نکا نیز با تأکید بر جایگاه خبرنگاران گفت: خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و حمایت از حقوق حرفهای و قانونی آنان از مطالبات جدی جامعه رسانهای است.
زینب پیلهکوهی با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات خبرنگاران افزود: صیانت از حقوق حرفهای و معیشتی خبرنگاران، ایجاد انسجام میان اصحاب رسانه و فراهم کردن زمینه فعالیت حرفهای آنان از اولویتهای خانه مطبوعات شهرستان است.
وی همچنین به اجرای طرح ساماندهی خبرنگاران شهرستان نکا اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی ظرفیتهای رسانهای شهرستان و ایجاد نظم و انسجام بیشتر در جامعه خبرنگاری دنبال میشود.
مسئول خانه مطبوعات شهرستان نکا با اشاره به برنامههای هفته خبرنگار اظهار کرد: تلاش شد برنامههای این هفته تنها به آیین تجلیل محدود نشود و برنامههایی از جمله دیدار با خانواده شهدای رسانه، پیشکسوتان و مسئولان و برنامههای فرهنگی و رسانهای برگزار شود.
پیلهکوهی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه زمانی اثرگذار است که هم صدای مردم را به مسئولان برساند و هم عملکرد مسئولان را صادقانه و دقیق برای مردم روایت کند.
در پایان این آیین، از زحمات و تلاشهای خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان نکا تجلیل به عمل آمد.
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