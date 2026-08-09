  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

خبرنگاران حقیقت‌نگاران میدان آگاهی و پل اعتماد مردم هستند

خبرنگاران حقیقت‌نگاران میدان آگاهی و پل اعتماد مردم هستند

نکا-فرماندار نکا با تأکید بر نقش اثرگذار رسانه‌ها در جامعه گفت: خبرنگاران حقیقت‌نگارانی هستند که در جست‌وجوی واقعیت قدم برمی‌دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار شهرستان نکا که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه شهرستان و شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: خبرنگاران بازوان توانمند جامعه در عرصه آگاهی‌بخشی هستند و در شرایط حساس کشور باید با روایت دقیق و مسئولانه، حقایق را به‌درستی تبیین کنند.

وی با بیان اینکه کشور ما در سال‌های اخیر مدرسه مدیریت بحران‌ها، جنگ‌ها و ناآرامی‌ها بوده است، افزود: رسانه‌ها در چنین شرایطی می‌توانند با روایت صحیح واقعیت‌ها، از شکل‌گیری روایت‌های نادرست جلوگیری کرده و به تقویت اعتماد عمومی کمک کنند.

فرماندار نکا با تأکید بر اینکه هیچ پروژه‌ای در مصادره فرد خاصی، از جمله فرماندار، نیست، گفت: پروژه‌ها و دستاوردهای شهرستان حاصل تلاش مجموعه‌ای از مدیران و دستگاه‌های اجرایی است و باید منصفانه و دقیق روایت شود.

داودی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساخت مدارس و مدیریت ناترازی انرژی، عملکرد شهرستان در حوزه نیرو را قابل توجه دانست و اظهار کرد: درایت و تدبیر دولت چهاردهم و همچنین ایثارگری و جانفشانی نیروهای مسلح در دفاع از کشور قابل تقدیر است.

وی در پایان با تأکید بر تقویت تعامل با رسانه‌ها گفت: فرمانداری خانه خبرنگاران است و انتظار داریم رسانه‌ها با روایت دقیق خدمات و ظرفیت‌های شهرستان، در تقویت امید و اعتماد عمومی نقش‌آفرین باشند.

رسانه، روایتگر حقیقت و سرمایه‌ساز اعتماد عمومی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه شهرستان، شهید غلامعلی لقمانی و شهید قریب طزره، گفت: رسانه اثرگذار تنها روایتگر رویدادها نیست، بلکه با آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری مسئولانه و روایت صحیح واقعیت‌ها، در شکل‌گیری افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش دارد.

وی افزود: رسانه باید ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای و استقلال، در کنار مردم حرکت کند و در کنار مطالبه‌گری، ظرفیت‌ها و خدمات جامعه را نیز به‌درستی برای افکار عمومی روایت کند.

پیگیری حقوق خبرنگاران، مطالبه‌ای در مسیر حرفه‌ای‌سازی رسانه

مسئول خانه مطبوعات شهرستان نکا نیز با تأکید بر جایگاه خبرنگاران گفت: خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و حمایت از حقوق حرفه‌ای و قانونی آنان از مطالبات جدی جامعه رسانه‌ای است.

زینب پیله‌کوهی با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات خبرنگاران افزود: صیانت از حقوق حرفه‌ای و معیشتی خبرنگاران، ایجاد انسجام میان اصحاب رسانه و فراهم کردن زمینه فعالیت حرفه‌ای آنان از اولویت‌های خانه مطبوعات شهرستان است.

وی همچنین به اجرای طرح ساماندهی خبرنگاران شهرستان نکا اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی ظرفیت‌های رسانه‌ای شهرستان و ایجاد نظم و انسجام بیشتر در جامعه خبرنگاری دنبال می‌شود.

مسئول خانه مطبوعات شهرستان نکا با اشاره به برنامه‌های هفته خبرنگار اظهار کرد: تلاش شد برنامه‌های این هفته تنها به آیین تجلیل محدود نشود و برنامه‌هایی از جمله دیدار با خانواده شهدای رسانه، پیشکسوتان و مسئولان و برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شود.

پیله‌کوهی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه زمانی اثرگذار است که هم صدای مردم را به مسئولان برساند و هم عملکرد مسئولان را صادقانه و دقیق برای مردم روایت کند.

در پایان این آیین، از زحمات و تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان نکا تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6912413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها