به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکدههای پزشکی کشور در اردیبهشت ماه اعلام شد و براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشتاین نتایج در شهریورماه به روز رسانی شد.
فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی شامل چهار مرحله «اطلاع رسانی و آموزش»، «انجام ارزیابی درونی»، «انجام ارزیابی بیرونی» و «صدور و ابلاغ رأی اعتباربخشی» است. این فرآیند از سال ۱۳۹۶ و به دنبال تصویب و ابلاغ برنامه جدید دوره پزشکی عمومی و استانداردهای ملی بازنگری شده و در راستای اجرای بسته اعتباربخشی طرح تحول در آموزش پزشکی انجام شد.
بر اساس آخرین نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکدههای پزشکی کشور، تعداد دانشکدههای پزشکی مورد ارزیابی و اعتباربخشی به ۸۰ دانشکده رسیده است که از این میان برای دو دانشکده مجوز پنج ساله صادر شده است. صلاحیت یک دانشکده به مدت ۴ سال و صلاحیت ۸ دانشکده به مدت ۳ سال تایید شده است.
از میان ۸۰ دانشکده پزشکی تعداد دانشکدههای پزشکی دولتی ۶۱ مورد و تعداد دانشکدههای وابسته به دانشگاه آزاد ۱۹ مورد است.
نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکدههای پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران شهریورماه سال ۱۴۰۴ (به روزرسانی نتایج اردیبهشت ماه ۱۴۰۴)
|ردیف
|عنوان دانشکده
|سال تأسیس
|عنوان آخرین رای اعتباربخشی
|۱
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|۱۳۱۳
|تایید صلاحیت به مدت پنج سال
|۲
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|۱۳۲۶
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۳
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
|۱۳۲۷
|تایید صلاحیت به مدت پنج سال
|۴
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|۱۳۲۸
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
|۱۳۲۸
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۶
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|۱۳۲۹
|تایید صلاحیت به مدت چهار سال
|۷
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
|۱۳۳۸
|تایید صلاحیت به مدت سه سال
|۸
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
|۱۳۵۲
|تایید صلاحیت به مدت سه سال
|۹
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
|۱۳۵۴
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۱۰
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
|۱۳۵۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۱۱
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
|۱۳۵۶
|تایید صلاحیت به مدت سه سال
|۱۲
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
|۱۳۵۶
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۱۳
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
|۱۳۵۶
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۱۴
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا
|۱۳۵۶
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۱۵
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|۱۳۶۲
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۱۶
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
|۱۳۶۳
|تایید صلاحیت به مدت سه سال
|۱۷
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
|۱۳۶۴
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۱۸
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
|۱۳۶۴
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۱۹
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
|۱۳۶۴
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۲۰
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
|۱۳۶۴
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۲۱
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
|۱۳۶۴
|تایید صلاحیت به مدت یکسال
|۲۲
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۲۳
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت سه سال
|۲۴
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۲۵
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۲۶
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۲۷
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۲۸
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۲۹
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت یکسال
|۳۰
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۳۱
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۳۲
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
|۱۳۶۵
|تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله
|۳۳
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
|۱۳۶۵
|تایید صلاحیت به مدت یکسال
|۳۴
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
|۱۳۶۶
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۳۵
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
|۱۳۶۶
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۳۶
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
|۱۳۶۷
|تایید صلاحیت به مدت سه سال
|۳۷
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
|۱۳۶۷
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۳۸
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
|۱۳۶۷
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۳۹
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
|۱۳۶۷
|تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله
|۴۰
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
|۱۳۶۹
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۴۱
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
|۱۳۷۱
|تایید صلاحیت به مدت یکسال
|۴۲
|دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
|۱۳۷۱
|تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله
|۴۳
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
|۱۳۷۲
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۴۴
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
|۱۳۷۲
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۴۵
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
|۱۳۷۲
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۴۶
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
|۱۳۷۲
|تایید صلاحیت به مدت سه سال
|۴۷
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)
|۱۳۷۳
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۴۸
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
|۱۳۷۴
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۴۹
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
|۱۳۸۳
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۰
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل
|۱۳۸۵
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۱
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
|۱۳۸۶
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۲
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
|۱۳۸۷
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۳
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
|۱۳۸۷
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۴
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
|۱۳۸۸
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۵
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
|۱۳۸۸
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۶
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
|۱۳۸۹
|تایید صلاحیت به مدت سه سال
|۵۷
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
|۱۳۹۰
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۸
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
|۱۳۹۰
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۵۹
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
|۱۳۹۰
|تایید صلاحیت به مدت یکسال
|۶۰
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم
|۱۳۹۱
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۶۱
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
|۱۳۹۱
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۶۲
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
|۱۳۹۲
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۶۳
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
|۱۳۹۲
|تایید صلاحیت به مدت دو سال
|۶۴
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
|۱۳۹۷
|تایید صلاحیت مراحل علوم پایه، مقدمات بالینی و کارآموزی
|۶۵
|دانشکده علوم پزشکی سیرجان
|۱۳۹۹
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۶۶
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
|۱۴۰۰
|تایید صلاحیت مراحل علوم پایه، مقدمات بالینی و کارآموزی
|۶۷
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
|۱۴۰۰
|موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال اول ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳
|۶۸
|دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
|۱۴۰۱
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۶۹
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
|۱۴۰۱
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۷۰
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
|۱۴۰۱
|موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳
|۷۱
|دانشکده علوم پزشکی بهبهان
|۱۴۰۱
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۷۲
|دانشکده علوم پزشکی ساوه
|۱۴۰۱
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۷۳
|دانشکده علوم پزشکی خوی
|۱۴۰۱
|تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه شش ماهه
|۷۴
|دانشکده علوم پزشکی مراغه
|۱۴۰۱
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۷۵
|دانشکده علوم پزشکی سراب
|۱۴۰۱
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۷۶
|دانشکده علوم پزشکی لارستان
|۱۴۰۱
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۷۷
|دانشکده علوم پزشکی گراش
|۱۴۰۱
|تایید صلاحیت مرحله علوم پایه
|۷۸
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
|۱۴۰۱
|تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه
|۷۹
|دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
|۱۴۰۲
|موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳
|۸۰
|دانشکده علوم پزشکی خمین
|۱۴۰۳
|موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی اراک از نیمسال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳
به گزارش مهر، در آیین نامه استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در ایران استانداردهای الزامی و ترجیحی آمده است:
بر اساس استانداردهای الزامی؛ دانشکده پزشکی باید:
۱. رسالت خود در رابطه با آموزش پزشکی عمومی را با درنظر گرفتن نیازهای سلامت جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، بر اساس اسناد بالادستی، ارزشها و پاسخگویی اجتماعی تدوین کند.
۲. رسالت خود را با مشارکت ذینفعان اصلی تدوین و به آنها اعلام کند.
۳. در رسالت خود اهداف و راهبردهای آموزش را به نحوی تعیین کند که اجرای برنامه بتواند منجر به تربیت دانش آموختگانی توانمند برای ایفای نقش به عنوان پزشک عمومی و موجب ارتقای حرفهای از طریق یادگیری مادام العمر و آماده تحصیل در مقاطع بعدی (در صورت تمایل) شود.
استانداردهای ترجیحی؛ دانشکده پزشکی بهتر است:
۱. در تدوین و بازنگری رسالت خود از گستره وسیعتری از نظرات سایر ذینفعان استفاده کند.
۲. در بیانیه رسالت خود دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سلامت را لحاظ کنند.
نظر شما