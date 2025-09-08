به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور در اردیبهشت ماه اعلام شد و براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشتاین نتایج در شهریورماه به روز رسانی شد.

فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی شامل چهار مرحله «اطلاع رسانی و آموزش»، «انجام ارزیابی درونی»، «انجام ارزیابی بیرونی» و «صدور و ابلاغ رأی اعتباربخشی» است. این فرآیند از سال ۱۳۹۶ و به دنبال تصویب و ابلاغ برنامه جدید دوره پزشکی عمومی و استانداردهای ملی بازنگری شده و در راستای اجرای بسته اعتباربخشی طرح تحول در آموزش پزشکی انجام شد.

بر اساس آخرین نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور، تعداد دانشکده‌های پزشکی مورد ارزیابی و اعتباربخشی به ۸۰ دانشکده رسیده است که از این میان برای دو دانشکده مجوز پنج ساله صادر شده است. صلاحیت یک دانشکده به مدت ۴ سال و صلاحیت ۸ دانشکده به مدت ۳ سال تایید شده است.

از میان ۸۰ دانشکده پزشکی تعداد دانشکده‌های پزشکی دولتی ۶۱ مورد و تعداد دانشکده‌های وابسته به دانشگاه آزاد ۱۹ مورد است.

نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران شهریورماه سال ۱۴۰۴ (به روزرسانی نتایج اردیبهشت ماه ۱۴۰۴)

ردیف عنوان دانشکده سال تأسیس عنوان آخرین رای اعتباربخشی ۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۱۳ تایید صلاحیت به مدت پنج سال ۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۲۶ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۲۷ تایید صلاحیت به مدت پنج سال ۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۲۸ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳۲۸ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۲۹ تایید صلاحیت به مدت چهار سال ۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۱۳۳۸ تایید صلاحیت به مدت سه سال ۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۵۲ تایید صلاحیت به مدت سه سال ۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۵۴ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۱۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۵۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۱۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۵۶ تایید صلاحیت به مدت سه سال ۱۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۳۵۶ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۱۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۳۵۶ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۱۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا ۱۳۵۶ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۱۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۶۲ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۱۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۳۶۳ تایید صلاحیت به مدت سه سال ۱۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۶۴ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۱۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۳۶۴ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۱۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ۱۳۶۴ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۲۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۱۳۶۴ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۲۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۶۴ تایید صلاحیت به مدت یکسال ۲۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۲۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت سه سال ۲۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۲۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۲۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۲۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۲۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۲۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت یکسال ۳۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۳۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۳۲ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۶۵ تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله ۳۳ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ۱۳۶۵ تایید صلاحیت به مدت یکسال ۳۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۶۶ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۳۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۶۶ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۳۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳۶۷ تایید صلاحیت به مدت سه سال ۳۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۳۶۷ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۳۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۶۷ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۳۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ۱۳۶۷ تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله ۴۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳۶۹ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۴۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۷۱ تایید صلاحیت به مدت یکسال ۴۲ دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ۱۳۷۱ تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله ۴۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۳۷۲ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۴۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۳۷۲ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۴۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۳۷۲ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۴۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) ۱۳۷۲ تایید صلاحیت به مدت سه سال ۴۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا) ۱۳۷۳ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۴۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۳۷۴ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۴۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۳۸۳ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۳۸۵ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ۱۳۸۶ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۳۸۷ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۳۸۷ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۱۳۸۸ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۳۸۸ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۳۸۹ تایید صلاحیت به مدت سه سال ۵۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱۳۹۰ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۱۳۹۰ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۵۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ۱۳۹۰ تایید صلاحیت به مدت یکسال ۶۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۳۹۱ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۶۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۳۹۱ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۶۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۳۹۲ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۶۳ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۱۳۹۲ تایید صلاحیت به مدت دو سال ۶۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۱۳۹۷ تایید صلاحیت مراحل علوم پایه، مقدمات بالینی و کارآموزی ۶۵ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۳۹۹ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۶۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ۱۴۰۰ تایید صلاحیت مراحل علوم پایه، مقدمات بالینی و کارآموزی ۶۷ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ۱۴۰۰ موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال اول ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ ۶۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۱۴۰۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۶۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ۱۴۰۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۷۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ۱۴۰۱ موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ ۷۱ دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۱۴۰۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۷۲ دانشکده علوم پزشکی ساوه ۱۴۰۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۷۳ دانشکده علوم پزشکی خوی ۱۴۰۱ تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه شش ماهه ۷۴ دانشکده علوم پزشکی مراغه ۱۴۰۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۷۵ دانشکده علوم پزشکی سراب ۱۴۰۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۷۶ دانشکده علوم پزشکی لارستان ۱۴۰۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۷۷ دانشکده علوم پزشکی گراش ۱۴۰۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه ۷۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ۱۴۰۱ تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه ۷۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ۱۴۰۲ موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ ۸۰ دانشکده علوم پزشکی خمین ۱۴۰۳ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی اراک از نیمسال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳

به گزارش مهر، در آیین نامه استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در ایران استانداردهای الزامی و ترجیحی آمده است:

بر اساس استانداردهای الزامی؛ دانشکده پزشکی باید:

۱. رسالت خود در رابطه با آموزش پزشکی عمومی را با درنظر گرفتن نیازهای سلامت جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، بر اساس اسناد بالادستی، ارزشها و پاسخگویی اجتماعی تدوین کند.

۲. رسالت خود را با مشارکت ذینفعان اصلی تدوین و به آنها اعلام کند.

۳. در رسالت خود اهداف و راهبردهای آموزش را به نحوی تعیین کند که اجرای برنامه بتواند منجر به تربیت دانش آموختگانی توانمند برای ایفای نقش به عنوان پزشک عمومی و موجب ارتقای حرفه‌ای از طریق یادگیری مادام العمر و آماده تحصیل در مقاطع بعدی (در صورت تمایل) شود.

استانداردهای ترجیحی؛ دانشکده پزشکی بهتر است:

۱. در تدوین و بازنگری رسالت خود از گستره وسیع‌تری از نظرات سایر ذینفعان استفاده کند.

۲. در بیانیه رسالت خود دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سلامت را لحاظ کنند.