باند جعل و کلاهبرداری در غرب مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: پس از وصول گزارشی مبنی بر کلاهبرداری از مردم در غرب استان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأمورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات اولیه نشان داد اعضای این باند با جعل نامه و امضای مقامات عالی قضائی در موضوعات مرتبط با ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، اقدام به دریافت وجوه کلان از شهروندان می‌کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اتهامات متهمان اظهار داشت: کلاهبرداری، غصب عنوان وکیل، جعل اسناد و تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله مواردی است که علیه متهمان مطرح شده است. با رصد دقیق اطلاعاتی، تاکنون پنج نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی مرتبطین احتمالی ادامه دارد.

پوریانی همچنین گفت: تاکنون حدود ۱۸ میلیارد تومان از مردم در تهران و غرب مازندران توسط این باند کلاهبرداری شده و پرونده قضائی مربوطه در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر تشکیل شده است. متهمان با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند.

وی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضائی مازندران با افرادی که با اقدامات خود حیثیت و اعتبار دستگاه قضائی را خدشه‌دار کنند، همواره جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.