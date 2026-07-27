مشکل ۱۳ روستای سرخرود با افتتاح پل ارتباطی رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر ذوالفقاری کریمی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پل روستایی از بهرهبرداری پل گلمحله سرخرود خبر داد و افزود: پیگیری این پروژه در پی سفر شهرستانی رئیسکل دادگستری مازندران و بازدید میدانی از منطقه در دستور کار قرار گرفت.
دادستان سرخرود با بیان اینکه در جریان این بازدید، شهروندان و اهالی ۱۳ روستای منطقه مشکلات ناشی از یکطرفه بودن پل گلمحله و دشواریهای تردد را مطرح کردند، تصریح کرد: پس از شنیدن مطالبات مردم، دستورات لازم از سوی رئیسکل دادگستری مازندران برای رفع مشکل و تسهیل در عبور و مرور مردم در راستای حفظ حقوق عامه صادر شد.
ذوالفقاری ادامه داد: با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان و پیگیریهای مستمر دادستانی سرخرود، اقدامات اجرایی لازم در این خصوص انجام شده و پل گلمحله به بهرهبرداری رسید.
دادستان عمومی و انقلاب سرخرود با تأکید بر اینکه رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات زیرساختی از اولویتهای دستگاه قضایی استان است، تصریح کرد: تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژههای عمرانی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان دارد.
وی ابراز امیدواری کرد بهرهبرداری از این پل، ضمن تسهیل تردد، موجب افزایش ایمنی و رفاه ساکنان منطقه شود.
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