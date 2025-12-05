  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۹۲ در وضعیت زرد و قابل قبول اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه چهاردهم آذرماه با ثبت عدد ۹۲ در وضعیت زرد و در شرایط قابل قبول قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۹۰ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

مناطق ساختمان، نخریسی و وحدت در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها است، در مناطق صدف، ساختمان، رسالت و تقی آباد کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است و در بقیه مناطق سطح شهر مشهد کیفیت هوای قابل قبول گزارش شده است.

