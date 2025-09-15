به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه جلسه شورای مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی سنقروکلیایی در سال ۱۴۰۴ با حضور مدیران شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه، علی حسینی، رئیس بهزیستی سنقروکلیایی با تأکید بر اهمیت برنامهریزی دقیق برای بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در برنامهها اظهار کرد: تجربه نشان داده هر زمان مردم وارد میدان شدهاند، روند کارها به شکل مطلوب و مؤثری پیش رفته است و این موضوع در حوزه خدمترسانی به جامعه هدف بهزیستی نیز مصداق بارزی دارد.
وی با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی در حمایت از مددجویان بهزیستی افزود: تلاش مجموعه بهزیستی آن است که بسترهای لازم را برای حضور و مشارکت فعال مردم در برنامههای مرتبط با مددجویان فراهم سازد.
رئیس بهزیستی سنقروکلیایی همچنین با بیان اینکه سایر دستگاههای دولتی شهرستان میتوانند نقش مهمی در ارتقای مشارکتهای مردمی ایفا کنند، خاطرنشان کرد: هماهنگی و همکاری بین دستگاهی، پیشبرد اهداف اصلی بهزیستی در خدمت به مددجویان را آسانتر و مؤثرتر خواهد کرد.
حسینی اقدامات خیرخواهانه را بخشی جداییناپذیر از فرهنگ غنی مردم سنقروکلیایی دانست و گفت: خوشبختانه خیرین این شهرستان تاکنون کمکهای ارزندهای به مددجویان بهزیستی داشتهاند و هدف از برگزاری شورای مشارکتهای مردمی این است که مسیر انتقال این کمکها به جامعه هدف بهزیستی به شکل آسانتر و شفافتری انجام گیرد.
وی در ادامه با قدردانی از اداراتی که تاکنون در خدمترسانی به مددجویان شریف بهزیستی همکاری داشتهاند، تصریح کرد: علاوه بر دستگاههای اجرایی، گروههای جهادی و خیریهها نیز در این مسیر همراهی ارزشمندی داشتهاند و امیدواریم با استمرار این روند، کیفیت خدماترسانی به مددجویان بیش از پیش افزایش یابد.
