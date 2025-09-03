برگزاری مرحله شهرستانی المپیاد تخصصی امداد و نجات در گنبد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نودهی از برگزاری مرحله شهرستانی المپیاد تخصصی امداد و نجات خبر داد و اظهار کرد: این مسابقات در دو گروه آقایان و بانوان با حضور ۳۵ نفر از امدادگران و نجاتگران برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها در آیتم‌های اسکان اضطراری، اقدامات پیش بیمارستانی، جستجو و نجات درحوادث ترافیکی و جستجو و نجات در آوار انجام گرفت و شرکت‌کنندگان توانمندی‌های خود را در شرایط عملیاتی به نمایش گذاشتند.

رئیس هلال احمر گنبدکاووس گفت: برگزاری این المپیادها علاوه بر سنجش آمادگی تیم‌ها، زمینه‌ساز ارتقای سطح دانش و مهارت نیروهای امدادی در شرایط بحرانی است.

وی افزود: تقویت مهارت‌های تخصصی امدادگران و نجاتگران، نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت خدمات امدادی در زمان وقوع حوادث خواهد داشت.

نودهی اظهار کرد: نفرات برتر این رقابت‌ها در قالب تیم، به مرحله استانی المپیاد تخصصی امداد و نجات راه خواهند یافت.