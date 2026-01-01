  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

بوشهر نایب‌قهرمان مسابقات امداد و نجات کشور شد

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از کسب عنوان نایب‌قهرمانی تیم امداد و نجات این استان در دومین دوره المپیاد تخصصی امداد و نجات کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین دوره المپیاد تخصصی امداد و نجات با حضور تیم‌های منتخب از سراسر کشور و به میزبانی استان مازندران برگزار شد که تیم امداد و نجات استان بوشهر موفق به کسب مقام دوم این رقابت‌ها شد.

وی افزود: این مسابقات به شیوه المپیاد تخصصی و با هدف سنجش توان علمی، مهارتی و عملیاتی نجات گران برگزار شد و تیم‌ها در تمامی بخش‌های تخصصی امداد و نجات از جمله عملیات‌های میدانی، سناریوهای تخصصی و ارزیابی‌های فنی و عملی مورد رقابت و داوری قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها گفت: حضور تیم‌های توانمند از استان‌های مختلف کشور، این المپیاد را به یکی از رویدادهای مهم تخصصی در حوزه امداد و نجات تبدیل کرده بود و کسب این جایگاه، نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی، دانش تخصصی و هماهنگی مطلوب نجاتگران استان بوشهر است.

ایزدپناه ضمن قدردانی از تلاش‌های نجاتگران، مربیان و مجموعه معاونت امداد و نجات استان، تأکید کرد: این موفقیت ارزشمند، حاصل آموزش مستمر، تمرین‌های هدفمند و تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی استان است و نقش مهمی در ارتقای سطح آمادگی تیم‌های عملیاتی برای خدمت‌رسانی مؤثر به مردم در شرایط بحرانی دارد.

