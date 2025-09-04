  1. استانها
لرستان به ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد

خرم‌آباد - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، تأکید کرد: بر اساس مطالعات، آب موردنیاز استان در افق ۱۴۰۷، ۲.۵ میلیارد مترمکعب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسن‌پور در دومین جلسه رفع ناترازی آب لرستان با اشاره به اختلاف موجود در آمارهای ارائه‌شده و بر اساس مطالعات جامع آب، حجم منابع آبی استان هزار و ۶۳۷ میلیون مترمکعب برآورد شده، درحالی‌که جمع نیازهای آبی در شرایط عادی بدون درنظرگرفتن تغییر اقلیم و افزایش درجه تبخیر و تعریق به هزار و ۸۱۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: وزارت نیرو حجم منابع را هزار و ۳۸۹ میلیون مترمکعب اعلام کرده که اختلافی ۴۲۲ میلیون مترمکعبی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، گفت: همچنین مصارف اعلامی از سوی این وزارتخانه شامل بخش فاضلاب ۲۰۲، صنعت ۵۹ و کشاورزی هزار و ۵۵۰ میلیون مترمکعب است.

حسن‌پور، عنوان کرد: بر اساس مطالعات آب موردنیاز استان در افق ۱۴۰۷، ۲.۵ میلیارد مترمکعب است.

