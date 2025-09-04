لرستان به ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسن‌پور در دومین جلسه رفع ناترازی آب لرستان با اشاره به اختلاف موجود در آمارهای ارائه‌شده و بر اساس مطالعات جامع آب، حجم منابع آبی استان هزار و ۶۳۷ میلیون مترمکعب برآورد شده، درحالی‌که جمع نیازهای آبی در شرایط عادی بدون درنظرگرفتن تغییر اقلیم و افزایش درجه تبخیر و تعریق به هزار و ۸۱۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: وزارت نیرو حجم منابع را هزار و ۳۸۹ میلیون مترمکعب اعلام کرده که اختلافی ۴۲۲ میلیون مترمکعبی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، گفت: همچنین مصارف اعلامی از سوی این وزارتخانه شامل بخش فاضلاب ۲۰۲، صنعت ۵۹ و کشاورزی هزار و ۵۵۰ میلیون مترمکعب است.

حسن‌پور، عنوان کرد: بر اساس مطالعات آب موردنیاز استان در افق ۱۴۰۷، ۲.۵ میلیارد مترمکعب است.