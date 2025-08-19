نورالدین نوری یزدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لرستان تنها استانی است که از منابع آب پایدار، قابلاتکا و قابلبرنامهریزی برخوردار نیست، اظهار داشت: در استان ۹۵۰ مورد منابع آبی، چاه، چشمه و قنات وجود دارد و اینها تأمینکننده آب لرستان هستند.
در حوزه تولید آب در استان مدیریت نداریم
وی عنوان کرد: در حال حاضر سدی در لرستان وجود ندارد که آب شرب استان را تأمین کند.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان در ادامه سخنان خود ما در حوزه تولید آب در استان مدیریت نداریم، گفت: تعدد روستاهای تحت پوشش یکی از مسائل شرکت آبوفاضلاب است، تأمین آب دو هزار و ۸۴۲ روستا در لرستان با جمعیت حدود ۵۹۵ هزار نفر بر عهده شرکت آبوفاضلاب است.
نوری یزدان، گفت: لرستان هشتمین استان کشور به لحاظ تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت آبوفاضلاب است.
۶ شهر لرستان درگیر تنش جدی آب
وی با تأکید بر اینکه امسال تابستان پنجماهه را داریم و کاهش حجم ورودی به چشمهها، چاهها و قناتها را هر ساله در شهریور و مهرماه شاهد بودیم، اما الان این به خرداد و تیرماه منتقل شده است، گفت: امسال ۲۵ استان و ۵۳ شهر کشور با تنش جدی آب مواجه شده است.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان با اشاره به اینکه از مجموع ۵۳ شهر یاد شده، شش شهر مربوط به استان لرستان است، گفت: خرمآباد، بروجرد، دورود، ازنا، الیگودرز و کوهدشت از جمله این شهرها در لرستان هستند که دچار تنش جدی آب شدهاند.
نوری یزدان، ادامه داد: در این راستا باید مردم در راستای استفاده بهینه از آب شرب و صرفهجویی دراینرابطه با شرکت آبوفاضلاب استان همکاری داشته باشند.
۳۵ چاه جدید حفر میشود
وی با بیان اینکه در این راستا اقدامات ما در حوزه کوتاهمدت و میانمدت در دستور کار قرار دادهایم، گفت: باتوجهبه تغییر اقلیم، کاهش بارندگیها و افزایش دمای هوا، یکی از اقدامات حفر ۳۵ حلقه چاه آب در استان است.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان با اشاره به اینکه این تعداد چاه آب در آخر مردادماه به بهرهبرداری میرسند، گفت: این تعداد چاه آب در اوج تنش آبی وارد مدار خواهند شد.
نوری یزدان یکی دیگر از اقدامات در دستور کار را بحث هوشمندسازی شبکههای آب عنوان کرد و گفت: این عملیات در حدود ۵۰ درصد از شهرهای استان انجام شده است و امیدواریم تا پایان سال به ۷۰ درصد برسد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه احداث مخازن، شروع ۵۰ کیلومتر خط انتقال آب، آغاز آبرسانی به ۴۰۰ روستا با استفاده از ظرفیت خیرین، قرارگاه امام حسن مجتبی، بسیج سازندگی و… از دیگر اقدامات در دستور کار برای مدیریت شرایط است، گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه استفاده از آب شرب برای مصارف غیرشرب از جمله فضای سبز جرمانگاری شده است.
