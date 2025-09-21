به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری امروز یکشبه در جریان بازدید از پروژه بیمارستان «گهر» دورود، با تشریح چگونگی روند ساخت پروژه بیمارستانی گهر دورود، اظهار داشت: این پروژه ۳۹ درصد تا کنون پیشرفت فیزیکی داشته و متأسفانه روند رشد فیزیکی آن به واسطه عدم بودجه متوقف شده بود.

وی عنوان کرد: با پیگیری‌ها و تأمین اعتبار از امروز انتظار می‌رود ماهیانه پنج درصد به رشد فیزیکی آن با تزریق دوره‌ای ۱۰ میلیارد تومان افزوده شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: همچنین با تزریق اوراق به ارزش مالی ۱۵۰ میلیارد تومان شاهد رشد ۸۰ درصدی آن در آینده نزدیک باشیم.