  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

رئیس علوم پزشکی لرستان وعده داد؛

هر ماه ۵ درصد به پیشرفت فیزیکی بیمارستان «گهر» دورود اضافه می‌شود

خرم‌آباد - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان وعده داد: پروژه بیمارستانی «گهر» دورود با تزریق اعتبار لازم ماهانه پنج درصد به مجموع پیشرفت فیزیکی آن اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری امروز یکشبه در جریان بازدید از پروژه بیمارستان «گهر» دورود، با تشریح چگونگی روند ساخت پروژه بیمارستانی گهر دورود، اظهار داشت: این پروژه ۳۹ درصد تا کنون پیشرفت فیزیکی داشته و متأسفانه روند رشد فیزیکی آن به واسطه عدم بودجه متوقف شده بود.

وی عنوان کرد: با پیگیری‌ها و تأمین اعتبار از امروز انتظار می‌رود ماهیانه پنج درصد به رشد فیزیکی آن با تزریق دوره‌ای ۱۰ میلیارد تومان افزوده شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: همچنین با تزریق اوراق به ارزش مالی ۱۵۰ میلیارد تومان شاهد رشد ۸۰ درصدی آن در آینده نزدیک باشیم.

