خبرگزاری مهر - گروه استانها: یکی از حوزههایی که میتواند در ارتقای شاخصهای توسعه تأثیرگذار باشد نظام سلامت است؛ وجود مراکز درمانی با کمیت و کیفیت مناسبت، تعداد تختهای بیمارستانی، تعداد پزشکان عمومی و متخصص، تعداد کادر درمان، وضعیت تجهیزات و امکانات درمانی و پزشکی و… از مؤلفههای مهم در حوزه سلامت است.
یکی از چالشهایی که همواره لرستانیها از آن بهعنوان معضل در استان یاد میکنند پایینبودن سرانه تخت بیمارستانی، بیمارستانهای قدیمی و کمبود فضای بیمارستانی است.
در این راستا شهرستان ۲۰۰ هزارنفری دورود امروز بهخاطر نبود امکانات، تجهیزات درمانی و پزشک متخصص و عمومی رنج میبرد که برای رفع بخشی از این چالشها، ساخت بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی «گهر» با زیربنای ۲۶ هزار مترمربع در دستور کار قرار گرفته است.
پیشرفت ۳۹ درصدی پروژه
جلالالدین امیری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بازدیدی که از پروژه انجام دادیم، این بیمارستان در حال ساخت در حال حاضر ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت پیمانکار این پروژه مطلوب است، در زمینه تأمین منابع اعتباری لازم برای این پروژه بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ورود پیدا کرد و اعتبار جدیدی برای آن اختصاص داد، عنوان کرد: این اعتبار بهحساب پیمانکار واریز شده است.
وعده پیشرفت ۵ درصد پروژه در هر ماه
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه این تأمین مالی برای پروژه بهصورت ماهیانه ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: علاوه بر این، مجوز اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق برای این پروژه را از وزارت بهداشت گرفتهایم.
امیری، بیان داشت: هم اکنون این اوراق در سازمان مدیریت و برنامهریزی هست و پیگیری برای اختصاص آن انجام خواهد گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس توافقی که با پیمانکار پروژه داشتهایم، مقرر شده که پروژه ماهانه رشد پنجدرصدی را داشته باشد، تصریح کرد: اگر اوراق اختصاصیافته دست ما برسد ما میتوانیم این رشد پنجدرصدی پروژه را تضمین کنیم.
وعده تجهیز بیمارستان در آینده
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود، تأکید کرد: درصورتیکه بتوانیم اوراق را به استان بیاوریم، امیدواریم پروژه تا پایان امسال به یک وضعیت خیلی خوب برسد.
امیری، یادآور شد: در اوایل سال آینده و رسیدن پیشرفت پروژه به بالای ۸۰ درصد، به دنبال تأمین تجهیزات بیمارستان خواهیم رفت.
تلاش برای اختصاص اوراق در سازمان مدیریت
روحالله لک علیآبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز دراینرابطه با مهر، اظهار داشت: باتوجهبه پیگیریهای صورتگرفته، مقرر شده که ماهانه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه بیمارستانی «گهر» دورود در نظر گرفته شود.
وی وعده داد: اختصاص این میزان اعتبار، بهصورت ماهانه ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تأییدیه اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق را در وزارت بهداشت گرفتهایم، بیان داشت: در سازمان مدیریت هم تلاش میکنیم که این اوراق زودتر برای پروژه در نظر گرفته شود و اختصاص یابد.
بنابراین گزارش، اکنون نوبت مسئولان است که با وفاکردن به وعده «نسخه اوراق»، این پروژه حیاتی را نه در کاغذ که در واقعیت از بیمارستان نیمهتمام، ترخیص کنند. امید است شاهد باشیم که شعارها، این بار به اقدام تبدیل شود.
