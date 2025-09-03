به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با فعالان و نمایندگان انجمنها، تشکلها، مدیران تأسیسات گردشگری و صنایعدستی و اعضای شورای راهبردی زیارتی و گردشگری استان قم، با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی قم اظهار کرد: موزهها دانشگاههای خاموشی هستند که در سکوت به آموزش تاریخ میپردازند و فرصت تجربه و یادگیری را برای علاقهمندان به میراث فرهنگی فراهم میکنند.
وی با قدردانی از فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای راهبردی گردشگری استان، افزود: با همراهی شورای اسلامی شهر قم، مقرر شده هرگونه کمک و حمایتی که در حوزه میراث فرهنگی و بافتهای تاریخی امکانپذیر است در دستور کار قرار گیرد تا این ظرفیتها بیش از گذشته در خدمت مردم و گردشگران قرار گیرد.
شهردار قم در ادامه تصریح کرد: با همراهی مجموعه مدیریت شهری، فعالیتهای مرتبط با موزهها و بافتهای تاریخی استان با جدیت در حال پیگیری است و انتظار میرود با همکاری بخش خصوصی، این پروژهها به نتیجه مطلوب برسد.
عظیمی احیای بافتهای تاریخی را یکی از محورهای توسعه گردشگری قم دانست و تأکید کرد: امروز قم علاوه بر جایگاه مذهبی و زیارتی، در حوزه فرهنگی و تاریخی نیز ظرفیتهای ارزشمندی دارد که با برنامهریزی مناسب میتواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.
نظر شما