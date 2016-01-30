کرمانشاه آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، اصغر رشنو به تشریح برنامه های این اداره کل برای استقبال از مسافرین نوروز ۹۵ پرداخت و افزود: امسال برگزاری دوره های آموزشی برای گروه های مختلف در ارتباط با خدمات سفر در استان به شکل منسجم تر و با کیفیت بهتری نسبت به سال های گذشته برگزار خواهد شد.

وی همچنین به ساماندهی موزه ها و مجموعه های فرهنگی و تاریخی اشاره کرد و گفت: از هم اکنون برنامه ساماندهی شرایط عمومی این مجموعه ها در سطح استان در دست اقدام است تا در پایان سال و ایام نوروز که با پیک ورود مسافران به استان مواجه هستیم شرایط برای بازدید مناسب گردشگران از اماکن گردشگری استان مهیا شود.

رشنو تاکید کرد: در مدت باقی مانده تا پایان سال تیم های نظارتی این اداره کل با همراهی سایر دستگاه های همکار نظارت و بازرسی ها را از هتل ها، اماکن اقامتی، مجموعه های خدمات رفاهی و رستوران های بین راهی تشدید خواهند کرد تا بهترین شرایط و امکانات برای حضور مهمانان نوروزی فراهم شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون پنج کارگروه گردشگری در استانداری کرمانشاه برگزار شده است، ادامه داد: با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه کارگروهای گردشگری و ستاد خدمات سفر استان در آینده نزدیک به صورت منظم و با شتاب بیشتری برای ساماندهی برنامه های نوروز برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، یادآورشد: هم اکنون جلسات ستاد خدمات سفر در تعدادی از شهرستان های استان در حال پی گیریست.

رشنو با اشاره به اینکه معرفی جاذبه های گردشگری از جمله نیازهای ضروری استان برای هدایت مسافران نوروزی به کرمانشاه است، گفت: در زمینه تبلیغات گردشگری علاوه بر چاپ و توزیع گسترده انواع دفترک، کتابچه ها و لوح فشرده معرفی استان، ارسال دعوت نامه های سفر به استان و استفاده گسترده از ظرفیت سایت ها و رسانه های معتبر، برنامه های گسترده ای برای استفاده از ظرفیت شبکه های سراسری و بین المللی صدا و سیما را در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر اینکه در نوروز ۹۵ هر کرمانشاهی باید یک سفیر گردشگری برای استان باشد، گفت: در استان کرمانشاه بیش از چهار هزار اثر شناخته شده و صدها جاذبه ناشناخته گردشگری وجود دارد که می تواند سیل عظیم گردشگران را روانه استان کند.

رشنو تصریح کرد: متاسفانه منابع ما برای معرفی کامل استان محدود است و مردم و جوانان کرمانشاهی هر کدام باید به سهم خود برای معرفی هرچه بیشتر استان و نشان دادن فرهنگ و آداب این استان و معرفی جاذبه های بکر و ناشناخته آن در شبکه های اجتماعی تلاش کنند، زیرا منافع حضور گردشگران به همه مردم استان باز می گردد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، از حضور بیش از ۱۰۰ راهنمای مجرب در محوطه های تاریخی و فرهنگی و موزه های استان در ایام نوروز خبر داد و گفت: در این ایام سعی ما بر این است که با یک راهنمایی مناسب گردشگران را به سمت بازدید از بیشتر اماکن گردشگری استان کرمانشاه سوق دهیم.

وی با اعلام اینکه در این ایام نزدیک به ۴۰ نمایشگاه صنایع دستی و پخت غذاهای سنتی در سراسر استان برگزار خواهد شد، گفت: در همه مجموعه های تاریخی و فرهنگی، اماکن گردشگری و ورودی و خروجی کلیه شهرستان های تابعه استان نمایشگاه صنایع دستی، پخت غذاهای محلی و غرفه های معرفی استان دایر خواهد شد.

برگزاری جنگ شادی در محوطه های تاریخی و فرهنگی و اعزام گروه موسیقی و حرکات موزون محلی به نقاط گردشگری استان و همچنین برنامه برگزاری دومین دوره جشنواره عکس و فیلم کوتاه مردمی نوروز از دیگر برنامه های این اداره کل در نوروز ۹۵ بود که سرپرست میراث فرهنگی استان به آن اشاره کرد.

رشنو در خاتمه با اعلام اینکه هدف ما ایجاد یک فضای سالم و شاد برای گردشگران است، یاد آور شد: این آمادگی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان وجود دارد که در صورت تامین اعتبار در نوروز امسال برنامه جشن بزرگ نوروز را در یکی از محوطه های تاریخی استان برگزار کنیم که البته پیشنهاد برگزاری آن را در جلسه آینده کارگروه گردشگری استان مطرح خواهیم کرد.