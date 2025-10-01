استاندار کرمانشاه از جشنواره گردشگری کودک بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و همزمان با هفته گردشگری، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه از نخستین جشنواره گردشگری کودک که در مجموعه تاریخی تکیه معاونالملک برگزار شد، بازدید کرد. این رویداد با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی، تاریخ و جاذبههای طبیعی استان برگزار شد.
استاندار کرمانشاه در جریان بازدید با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه گردشگری گفت: کرمانشاه علاوه بر طبیعت خدادادی و مناظر طبیعی کمنظیر، دارای فرهنگ، تاریخ و میراث غنی است که ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ایجاد میکند.
وی افزود: باید با همکاری همه دستگاهها، از جمله شهرداری و میراث فرهنگی، کودکان و نوجوانان را با میراث و هویت تاریخی خود آشنا کنیم و آنها را به عنوان سفیران فرهنگی معرفی کنیم تا در سطح ملی و بینالمللی ظرفیتهای استان را معرفی کنند.
حبیبی تأکید کرد: برخلاف برخی استانها که تنها در یک بعد از گردشگری فعالیت دارند، کرمانشاه هم در حوزه گردشگری طبیعی و هم در زمینه گردشگری فرهنگی و تاریخی جایگاه ممتازی دارد و همین موضوع فرصت بزرگی برای توسعه استان فراهم کرده است.
