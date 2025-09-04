بازدید سرزده دادستان قاین از زندان شهر؛تأکید بر صیانت از حقوق زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر؛ دادستان عمومی و انقلاب قاینات به همراه دادیار اجرای احکام کیفری چهارشنبه شب بهطور سرزده از زندان شهرستان قاین بازدید کرد و ضمن دیدار با زندانیان، دستورات لازم برای رسیدگی به مشکلات آنان را صادر نمود.
در این بازدید، دادستان و دادیار اجرای احکام کیفری با حضور در بخشهای مختلف زندان، وضعیت زندانیان را بررسی کرده و با آنان به گفتوگو پرداختند. همچنین مشاورههای حقوقی و معاضدتهای قضایی لازم ارائه گردید.
دادستان قاینات با دقت به مشکلات و دغدغههای زندانیان گوش فرا داد و دستورات لازم را برای رسیدگی به موضوعات مطرحشده صادر نمود.
وی با تأکید بر صیانت از حقوق زندانیان و ارتقای شرایط زندان، هدف از این اقدامات را ایجاد محیطی مناسب برای اصلاح و تربیت زندانیان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات حقوقی و قضایی عنوان کرد.
گفتنی است عبدالهزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در معیت حبیبی دادیار اجرای احکام کیفری، به صورت سرزده از زندان قاین بازدید کرده است.
